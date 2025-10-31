「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實
娛樂中心／陳弘逸報導
活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因《福星高照》、《最佳損友》等作品走紅港台，1986年移居台灣，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君也發117字文，「懷念馮導」。
現年81歲知名男星馮淬帆傳出在今天（11月1日）傳出辭世；新北市議員蔡淑君在臉書發文，「懷念馮導」，兩小時前聽到消息，心裡一陣空。
「他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。」蔡淑君感嘆，他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。
蔡淑君認為，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很「馮導」。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。
馮淬帆出生於廣東，活躍於1980年代的香港喜劇片，因多部作品走紅，1986年移居台灣新北市林口區；過去曾表態「堅決反共」，自稱是百分百的中華民國人，在台灣定居31年，已是正港台灣人。
當時，馮淬帆在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語，
日後成為經典，如今也是現代網路迷因、梗圖的素材；因逝世消息，未來將成絕響。
更多三立新聞網報導
電子公司主管偷吃被妻抓包！他「簽5000萬本票」保不住婚姻…結局淒涼
罔顧防疫「摻外縣市廚餘」矇混硬闖！焚化廠內硬倒、爆拉扯…2人遭聲押
入伍不到一個月！新兵凌晨「逃出營區」遭通緝、藏匿18天…後果超嚴重
不顧女伴不要…搭小黃手伸內衣「揉胸部」消防秘書室人員急賠50萬換免囚
其他人也在看
港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！熱愛台灣定居39年 「香蕉你個芭樂」成絕響
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆驚傳過世，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
高雄3間幼兒園涉不當對待幼童 教育局解除契約啟動轉園輔導
說明會中教育局表示，自11月1日起，受影響的中芸非營利幼兒園、林園非營利幼兒園、林園郵局教保中心，分別由中芸國小、王公國小與碩苗社會教育關懷協會代為管理，代管期間也同步甄選新法人。此外，教育局亦向家長說明，若有子女要轉換環境也可提供轉園諮詢與協助，並導入心理...CTWANT ・ 31 分鐘前
「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳過世享壽81歲
曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典喜劇的資深港星馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。消息曝光後，引發演藝圈與影迷一片哀悼。中天新聞網 ・ 3 小時前
「香蕉你個芭樂」走了！馮淬帆辭世享壽81歲 與許紹雄相隔3天「天上續兄弟情」
曾在1980年代活躍於香港影壇、主演《最佳損友》《福星高照》等系列喜劇電影的資深演員馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。他的死訊由新北市議員蔡淑君在社群平台發文證實，表示是在昨晚（10月31日深夜）聽聞馮淬帆噩耗。而馮淬帆31日當天還有發文讚揚「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日。」消息傳出後，許多人難掩震驚與不捨。鏡報 ・ 1 小時前
8月大男嬰嘴唇發紺失去呼吸心跳 台中爸抱兒送醫搶救仍不治
台中市消防局文昌分隊指出，事發於中午12時40分左右，一名男子情緒激動衝入分隊，懷裡抱著一名8個月大的男嬰並大喊「救命！」，他表示兒子毫無反應。救護人員立即檢查，發現男嬰疑似癲癇發作，臉色發紫、嘴唇發紺，判定已無呼吸與心跳，立即實施心肺復甦術（CPR），並火速送...CTWANT ・ 16 小時前
快訊／「香蕉你個芭樂」港星馮淬帆猝逝 享壽81歲
新北市議員蔡淑君今凌晨稍早在個人臉書證實這項消息。她透露在10月31日深夜得知消息，心情難以平復。她在貼文中回憶馮淬帆過去總是「說話有戲、笑裡有故事」，不僅在螢光幕前魅力十足，私底下更是親切可愛，並在文末寫下「一路好走」、「人生不必太計較」，為這位資深藝人送...CTWANT ・ 1 小時前
證實妻患肺腺癌 坣娜先生：在床邊抱著她離世｜#鏡新聞
歌手坣娜逝世，享年59歲，只是她生前很低調，罹癌過世的消息都請好友隱瞞，31日坣娜的先生薛智偉心痛發聲明，證實太太是肺腺癌離世， 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
公部門OT案爆抄襲 得標還抄對手文案連錯字都照搬
拿下政府OT案，改抄對手的投標文案，連錯字都相同，竟能交差。智慧財產及商業法院認定，彩虹育樂公司取得雲嘉南濱海國家風景區馬沙溝濱海遊憩區OT案，抄襲落選對手凱秝家實業公司的投標內容，侵害著作權判賠5萬元。雲嘉南風管處招標馬沙溝遊憩區OT案，2021年首度公告時，凱秝家與彩虹公司都參與投標但未獲選，同自由時報 ・ 41 分鐘前
赴孫女畢典竟成永別！飯店淋浴熱水燙破皮膚 越戰退役老兵「活活被煮死」
據《紐約郵報》（New York Post）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）與《獨立報》（The Independent）報導，強森於5月21日自洛杉磯開車6小時至聖荷西，準備參加孫女翠妮蒂（Trinity Johnson）的畢業典禮，並入住該飯店休息。不料當晚他進入浴室後久未出來，孫子德肖恩（D...CTWANT ・ 7 小時前
老師遭6歲童開槍！她出庭作證淚：以為自己死了
老師遭6歲童開槍！她出庭作證淚：以為自己死了EBC東森新聞 ・ 8 小時前
路透：台灣燃氣發電創高 阻亞洲轉型
路透十月卅一日評論指出，台灣今年燃氣發電占比創新高。這將阻礙亞洲，甚至全球能源結構朝向增加潔淨能源的趨勢。聯合新聞網 ・ 31 分鐘前
AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」
從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
娃娃車都過不了！ 竹北光明地下道人行通道車阻 今早緊急拆光
新竹縣竹北市光明六路接台1線中華路的光明地下道，因兩側人行通道屢見機車逆向行駛，在民代建議下，縣府決定在出入口施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，不僅是機車，就連娃娃車、輪椅都過不了！對此，交通旅遊處坦言，會勘決議防撞桿是要做在人行道路緣斜坡側，但廠商施工錯誤，將儘快再邀集民自由時報 ・ 1 天前
1屍2命！台中30多歲高血壓孕婦疑泡澡陷昏迷 送醫搶救不治
中市1名30多歲懷孕約2個月的女子，今天上在家中泡澡陷入昏迷，經消防局聞訊派員到場救護，女子已無呼吸心跳，經緊急送往中國附醫急救...聯合新聞網 ・ 11 小時前
「被灌也是比賽的一部分」！ Wembanyama幽默回應成「海報配角」畫面
「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺今天（31日）在主場迎戰邁阿密熱火，靠著當家球星「斑馬」Victor Wem緯來體育台 ・ 11 小時前
粿粿爆出軌王子「第一時間反應」露餡！律師揭穿1句話：只是話術
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。「法老王」王至德律師也在社群分享看法，直言粿粿第一時間的反應露餡，「跟王子應該是真的有出軌」，否則不會是這種反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/01) 東北季風增強，週末迎風面短暫陣雨溫度較偏涼
明天天氣如何？ 明後天週末假期(01-02日)一直到下週一(03日)都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26-28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間，花東空曠地區也會降到19-21度，都市地區低溫21-23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20-22度，都市地區低溫22-24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6-8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。 下週二、週三(04-05日)東北季風稍減弱，但是隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會，快一點的話，下週三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度方面變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是因為降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。 未來幾天還可以留意一下菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下週靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，暫時只需要繼續觀察就好，先不必太過擔心。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 14 小時前
美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算
（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。中央社 ・ 3 小時前
59歲「最帥展昭」甄志強離世 妻悲痛發訃聞證實
前亞視小生甄志強於10月21日在上海離世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈，其妻子方心媛發布訃聞證實噩耗，並透露先生離世時全家人都陪在身邊，喪事將從簡處理。中天新聞網 ・ 17 小時前
水逆衝擊！3星座恐「衰到年底」 專家示警：這段時間壞事多要小心
2025年即將進入11月份，水星逆行也再度登場！星座專家艾菲爾提醒，這次水逆將從11月9日持續到11月29日，共有四個星座會明顯受到影響，包括雙子座、處女座、射手座及天蠍座，除了處女座之外，其他三個星座更需要格外小心，有可能一路「衰」到年底。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前