「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實

娛樂中心／陳弘逸報導

香港喜劇片男星馮淬帆，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因《福星高照》、《最佳損友》等作品走紅港台，1986年移居台灣，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君也發117字文，「懷念馮導」。

現年81歲知名男星馮淬帆傳出在今天（11月1日）傳出辭世；新北市議員蔡淑君在臉書發文，「懷念馮導」，兩小時前聽到消息，心裡一陣空。

「他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。」蔡淑君感嘆，他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。

蔡淑君認為，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很「馮導」。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。

馮淬帆出生於廣東，活躍於1980年代的香港喜劇片，因多部作品走紅，1986年移居台灣新北市林口區；過去曾表態「堅決反共」，自稱是百分百的中華民國人，在台灣定居31年，已是正港台灣人。

當時，馮淬帆在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語，

日後成為經典，如今也是現代網路迷因、梗圖的素材；因逝世消息，未來將成絕響。

