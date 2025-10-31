「香蕉你個芭樂」！資深喜劇演員「馮導」馮淬帆病逝 享壽81歲

即時中心／林耿郁報導

曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典香港喜劇的資深演員「馮導」馮淬帆，今（1）日驚傳病逝消息，享壽81歲。消息一出，影迷與演藝圈人士紛紛悼念，更有網友感嘆，一個時代就此終結。

馮淬帆出身粵劇世家，1960年代投身影視，1980年代憑香港喜劇走紅，與洪金寶、吳耀漢、岑建勳等人合作拍攝多部電影，被視為香港喜劇代表人物之一。

1986年起，他移居台灣，定居新北市林口區，至今將近40年，並取得台灣身分證。

因一句電影台詞「香蕉你個芭樂」成為經典的他，曾多次公開表示，「希望大家記得我是台灣人」。

馮淬帆長年參與林口社區活動，每年雙十國慶都會出席升旗典禮，並曾擔任升旗手。

近年他因健康欠佳住院療養，今（2025）年5月曾自曝住院兩個月，須依賴氧氣機生活。

此次傳出過世消息，許多網友留言悼念，形容「80、90 年代的喜劇記憶」又少了一個經典人物。





