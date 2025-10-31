「香蕉你個芭樂」成絕響！馮淬帆辭世享壽81歲 與許紹雄相隔3天「天上續兄弟情」
曾在1980年代活躍於香港影壇、主演《最佳損友》《福星高照》等系列喜劇電影的資深演員馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。他的死訊由新北市議員蔡淑君在社群平台發文證實，表示是在昨晚（10月31日深夜）聽聞馮淬帆噩耗。而馮淬帆31日當天還有發文讚揚「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日。」消息傳出後，許多人難掩震驚與不捨。
新北市議員蔡淑君在11月1日凌晨1點於臉書貼出她與馮淬帆合照，寫下：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」
定居在林口的馮淬帆，近年來身體狀況起伏。今年5月時，他因血氧濃度不足住院長達兩個多月，曾需靠製氧機輔助呼吸。當時他發文坦言：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」
與「Benz哥」許紹雄 天上再續兄弟情
而10月28日外號「Benz哥」、「歡喜哥」的香港演員許紹雄過世，馮淬帆發文悼念，表示：「我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在星格坡（新加坡）或在香港。沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近一年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種『訊息』了。不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓、苟延殘喘…，阿彌陀佛，賢弟那邊等，愚兄隨後來！」不料相隔3天，兩人真的在天上相會了。
與楚原的師徒情誼 終其一生熱愛中華民國
馮淬帆生前最後一部電影作品，是2024年電影《鬼們之蝴蝶大廈》，他在片中飾演梁伯，與曹佑寧是一對祖孫。馮淬帆移居台灣後，於1986年取得中華民國身分證，在台定居長達39年，近年在林口租屋居住。
雖然在廣東出生於粵劇世家，後隨家人移居香港，但馮淬帆曾明言自己對香港沒太多感情，最喜歡台灣的人情味。他自稱是百分百的中華民國人，並明確反對台獨、反對中共的中國統一，堅決追求中華民國統一全中國的政治立場。
馮淬帆是著名導演楚原的大徒弟，視楚原為永遠的恩人及恩師。2018年，他曾受邀於第37屆香港電影金像獎頒獎典禮上，親手向恩師楚原頒發終身成就獎，傳為佳話。
「冷面笑匠」傳奇 終生厭惡喜劇
馮淬帆是香港影壇80年代的標誌性人物，包括《福星高照》等系列電影中與吳耀漢、秦祥林、苗僑偉、洪金寶、曾志偉、岑建勳等人的「五福星」組合，以「牛頭帆」角色聞名，以及《精裝追女仔》《最佳損友》裡的「冷面笑匠」形象。
他在《最佳損友》裡的口頭禪「香蕉你個芭樂」是當時最紅的口頭禪，但他卻深深厭惡這句話會教壞小孩，直言自己是為了「五斗米」才狂接自己不喜歡的喜劇片，而《最佳損友》更是他點名拍過「鬧到離譜的鬧劇」，不過卻是他最深植人心的電影形象。
更多鏡報報導
坣娜突傳病逝！民歌50高峰會眾民歌手嘆：別等離世才相聚
《恨女的逆襲》真實改編金牌國手經歷入圍金馬 「容貌焦慮」王彩樺素顏演出
王子IG慶生文第13張圖有玄機 「偷渡」粿粿美國定情照 網抓包同步刪文滅跡
其他人也在看
馮淬帆過世前一天才Po文...4天前悼念許紹雄一語成讖 晚年靠氧氣機維生已寫好遺言
香港資深演員馮淬帆於11月1日傳出逝世消息，享壽81歲。馮淬帆10月31日還在臉書發文，談論先總統蔣公誕辰紀念日，沒想到今日（11月1日）凌晨卻驚傳離世，享壽81歲。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
馮淬帆悼「最愛的他」後巧合同天離世！網湧入哀悼 議員：這安排很馮導
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的男星馮淬帆驚傳過世，享壽81歲，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。馮淬帆曾為了蔣公誕辰在10月31日發文，沒想到緊接著傳出逝世消息，讓新北市議員蔡淑君也直呼「這樣的安排很馮導」。這也是他生前最後一篇貼文，網友紛紛湧入哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
81歲馮淬帆逝世！入籍中華民國39年 曾轟馬英九：那位先生
香港影星馮淬帆驚傳逝世，享壽81歲。他於1986年取得中華民國國民身份，長年久居台灣，至今已經39年。在台期間，還曾受邀參加國民黨演講的主講人，並直接痛批前總統馬英九「那位先生」，令不少人印象深刻。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實
活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因《福星高照》、《最佳損友》等作品走紅港台，1986年移居台灣，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君也發117字文，「懷念馮導」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳過世享壽81歲
曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典喜劇的資深港星馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。消息曝光後，引發演藝圈與影迷一片哀悼。中天新聞網 ・ 9 小時前
吳耀漢、馮淬帆相繼離世 經典《五福星》成員其餘3人近況曝光
男星馮淬帆今（1日）驚傳於10月31日病逝，他雖然不願再提在1980年代拍的《最佳損友》系列等喜劇片，但與成龍、洪金寶等人合作的《五福星》系列，當年叫好叫座，然而主演群中，吳耀漢已於2023年離世，馮淬帆是第二位。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！熱愛台灣定居39年 「香蕉你個芭樂」成絕響
活躍在1980年代《福星高照》、《最佳損友》等香港喜劇片的81歲男星馮淬帆驚傳過世，經典台詞「香蕉你個芭樂」成絕響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
天上團圓！馮淬帆不捨弟弟許紹雄先走 「愚兄隨後來」3天後過世
【緯來新聞網】馮淬帆來台定居近40年，昨（10/31）辭世、享壽81歲。他過世前3天，才發文哀悼病逝緯來新聞網 ・ 2 小時前
81歲馮淬帆辭世定居台灣近40年 《最佳損友》、《五福星》代表作無數
馮淬帆在演藝生涯中塑造眾多經典角色，擅長以誇張肢體語言與獨特語調帶出笑點。在《五福星》系列中，他與洪金寶、吳耀漢等人搭檔，演出堪稱香港無厘頭喜劇代表作。他所飾演的「犀牛皮」、「劉定堅」與「牛頭帆」等角色，成為觀眾記憶中難以抹去的搞笑形象。尤其在《精裝追女...CTWANT ・ 5 小時前
才哀悼Benz哥！馮淬帆也傳離世 4天前「愚兄隨後來」竟成真
香港資深男星馮淬帆今（1日）凌晨驚傳過世，享壽81歲，令人感到吃驚的是，他不久前才發文哀悼「Benz哥」許紹雄的離開，並說：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」沒想到話才說完，就一語成讖，消息一出令不少資深影迷都感到震驚且難過。中天新聞網 ・ 5 小時前
林芳郁失智後首露面! 賴總統接見大讚"你最勇敢"
政治中心／綜合報導總統賴清德今天接見年度醫療奉獻獎得主，獲得「個人特殊貢獻獎」的心臟外科權威林芳郁醫師也親自出席！林芳郁因為罹患失智久未露面，這回在親人陪同下來到總統府，總統肯定他在醫界的貢獻，由於現場大家都穿長袖，只有林芳郁穿短袖，賴總統還打趣地說：「你最勇敢」，讓林芳郁也笑出來。民視 ・ 2 小時前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴
南韓三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，9月30日晚間現身首爾江南三成洞知名...聯合新聞網 ・ 6 小時前
（獨家）馮淬帆昨晚突惡化撒手 悼念綠葉王「愚兄隨後來」一語成讖
81歲資深港星馮淬帆80年代以電影《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》等作品走紅港台，並於1986年移居台灣，多次強調自己已是「台灣人」，現居新北市林口。近期傳出他健康亮紅燈，昨（10月31日）晚間，新北市議員蔡淑君在社群發文稱馮淬帆已辭世，消息一出令不少影迷感到遺憾。自由時報 ・ 5 小時前
馮淬帆昔後悔「拍了一堆爛戲」 飆罵王晶害人很慘
81歲資深男星「牛頭帆」馮淬帆昨(10/31)傳出過世，他早年主演《福星高照》與《最佳損友》等不少經典作品走紅，更以一句「香蕉你個芭樂」笑翻觀眾，被封幽默祖師。但他其實私下個性嚴肅老實，曾受訪坦言不敢看過去作品，形容自己以前拍了一堆爛戲，還痛罵導演王晶害人很慘。中時新聞網 ・ 3 小時前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 1 天前
馮淬帆社群永遠停在10月31日 死前17小時還發文
在台灣定居39年，獨自租屋在林口生活的男星馮淬帆驚傳死訊，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居，馮淬帆曾表示對香港沒太多感情，最喜歡的還是台灣的人情味。馮淬帆10月31日還在社群平台發文，恭賀蔣中正誕辰，沒想到竟成為他人生最後一篇發文。自由時報 ・ 5 小時前
3度心肌梗塞爆封麥退休！85歲謝雷罕公開露臉 「最新近況」曝光
本週企劃「甩開煩惱歡樂今宵金曲大賞」，日前邀請85歲的「寶島歌王」謝雷以及「小江蕙」陳思安來到節目中。兩人一出場演唱〈傻瓜與野丫頭〉，讓主持人白冰冰、陽帆一出場尊敬的稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
北海道現蹤「400公斤巨熊」！肥到「塞不進陷阱」畫面曝
國際中心／于士宸報導日本近日陷入前所未有的嚴重「熊害危機」，光是昨日（30）一天，岩手、新潟、山形縣等多個地區，就分別傳出熊闖入民宅、學校與社區中心等事件，導致校方停課、遊樂園被迫關閉。然而，北海道苫前町先前就有監視器畫面拍到一隻體重重達400公斤的「巨熊」在樹林中徘徊，牠不僅身形碩大，還對眼前的捕獸籠不以為意，讓當局不敢輕忽。民視 ・ 3 小時前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 21 小時前