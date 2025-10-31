「香蕉你個芭樂」成絕響！馮淬帆辭世享壽81歲 與許紹雄相隔3天「天上續兄弟情」

馮淬帆驚傳過世，享壽81歲，他生前非常推崇蔣中正，連最後一篇社群貼文都是提醒10月31日是蔣公誕辰紀念日。翻攝馮淬帆臉書

曾在1980年代活躍於香港影壇、主演《最佳損友》《福星高照》等系列喜劇電影的資深演員馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。他的死訊由新北市議員蔡淑君在社群平台發文證實，表示是在昨晚（10月31日深夜）聽聞馮淬帆噩耗。而馮淬帆31日當天還有發文讚揚「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日。」消息傳出後，許多人難掩震驚與不捨。

新北市議員蔡淑君在11月1日凌晨1點於臉書貼出她與馮淬帆合照，寫下：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

廣告 廣告

定居在林口的馮淬帆，近年來身體狀況起伏。今年5月時，他因血氧濃度不足住院長達兩個多月，曾需靠製氧機輔助呼吸。當時他發文坦言：「畢竟年紀到了，不由得你，只好認了。」

與「Benz哥」許紹雄 天上再續兄弟情

而10月28日外號「Benz哥」、「歡喜哥」的香港演員許紹雄過世，馮淬帆發文悼念，表示：「我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在星格坡（新加坡）或在香港。沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近一年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種『訊息』了。不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓、苟延殘喘…，阿彌陀佛，賢弟那邊等，愚兄隨後來！」不料相隔3天，兩人真的在天上相會了。

馮淬帆在許紹雄10月28日過世當天，貼出兩人合照悼念好友。兩人在香港影壇，一位是冷面笑匠、一位是最佳綠葉。翻攝馮淬帆臉書

與楚原的師徒情誼 終其一生熱愛中華民國

馮淬帆生前最後一部電影作品，是2024年電影《鬼們之蝴蝶大廈》，他在片中飾演梁伯，與曹佑寧是一對祖孫。馮淬帆移居台灣後，於1986年取得中華民國身分證，在台定居長達39年，近年在林口租屋居住。

雖然在廣東出生於粵劇世家，後隨家人移居香港，但馮淬帆曾明言自己對香港沒太多感情，最喜歡台灣的人情味。他自稱是百分百的中華民國人，並明確反對台獨、反對中共的中國統一，堅決追求中華民國統一全中國的政治立場。

馮淬帆是著名導演楚原的大徒弟，視楚原為永遠的恩人及恩師。2018年，他曾受邀於第37屆香港電影金像獎頒獎典禮上，親手向恩師楚原頒發終身成就獎，傳為佳話。

馮淬帆最後一部電影作品，是2024年的鬼片《蝴蝶大廈》，他在片中飾演大樓管理員。劇匯文創提供

「冷面笑匠」傳奇 終生厭惡喜劇

馮淬帆是香港影壇80年代的標誌性人物，包括《福星高照》等系列電影中與吳耀漢、秦祥林、苗僑偉、洪金寶、曾志偉、岑建勳等人的「五福星」組合，以「牛頭帆」角色聞名，以及《精裝追女仔》《最佳損友》裡的「冷面笑匠」形象。

他在《最佳損友》裡的口頭禪「香蕉你個芭樂」是當時最紅的口頭禪，但他卻深深厭惡這句話會教壞小孩，直言自己是為了「五斗米」才狂接自己不喜歡的喜劇片，而《最佳損友》更是他點名拍過「鬧到離譜的鬧劇」，不過卻是他最深植人心的電影形象。



回到原文

更多鏡報報導

坣娜突傳病逝！民歌50高峰會眾民歌手嘆：別等離世才相聚

《恨女的逆襲》真實改編金牌國手經歷入圍金馬 「容貌焦慮」王彩樺素顏演出

王子IG慶生文第13張圖有玄機 「偷渡」粿粿美國定情照 網抓包同步刪文滅跡