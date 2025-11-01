「香蕉你個芭樂」風靡港台！馮淬帆辭世只認同「這國家」一生堅決反共
娛樂中心／陳弘逸報導
活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因多部影劇作品走紅港台，1986年移居台灣；還在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語，今天（11日1日）傳出辭世消息，不少人發文哀悼。馮淬帆雖出生於廣東，但來台定居39年，過去就多次表態「堅決反共」，強調自己是中國人，心中國家則是認同中華民國，生前最後貼文，還是紀念先總統蔣介石冥誕，顯見熱愛中華民國。
馮淬帆個人臉書，充滿各種歌頌「中華民國」的貼文，生前多次表態，自己是「中國人」，心中國家則是認同中華民國，也堅決反共，更反對中國統一。新北市議員蔡淑君哀悼「馮導」的貼文也揭露，馮淬帆最愛蔣公。
在逝世前一天（10月31日），馮淬帆也在臉書發文，紀念先總統蔣介石冥誕，更讚揚蔣公是民族救星民國英雄，過去大頭貼也寫上，「蔣公精神，常伴左右」。
更多三立新聞網報導
當街狂轟網紅鳳梨12槍！年輕男暗助槍手、幕後首腦藏匿逃亡…他再添一罪
馮淬帆最後貼文曝！才祝蔣公冥誕…他定居台灣30多年堅定喊：我是中國人
「地表最強戰車」成軍…官兵臂章繡「Taiwan ARMY」變亮點！一票人嗨翻
「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實
其他人也在看
31歲「護理女神」猝逝！昔認「被富商追求」AV吳夢夢也悲痛發聲了
擁有甜美臉蛋與火辣身材，被粉絲封為「護理女神」的網紅謝侑芯，未料卻傳出，昨（30日）驚傳在海外拍攝期間突發意外離世，享年31歲，噩耗震驚各界。同為網紅界好友的吳夢夢也在 Threads 上轉發貼文悼念：「R.I.P.」，不捨之情溢於言表。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
猝逝原因曝！護理系女神謝侑芯 曾自曝遭CEO追求
猝逝原因曝！護理系女神謝侑芯 曾自曝遭CEO追求EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
沙屯媽祖11/1、11/2板橋祈福贊境 公車改道資訊一次看
配合白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境活動，板橋區多條公車動線將依繞境路線實施改道，新北交通局提醒民眾留意公車動線變化，尤其十一月一日至二日板橋區部分道路將採分時段管制，建議民眾提前規劃路線，避開交通瓶頸與尖峰時段，多利用捷運板南線或環狀線，節省通行時間。交通局運輸管理科長林詩欽表示，十一月一日午後一時至三時，板橋區貴興路，成都街、重慶路、府中路、館前東路等路段進行交通管制，847、藍32、234、245、265夜、265區、656、657（含延）、705、813、667、57、1851、1962等路線公車無法停靠部分站位。另307（含西藏三民）、310（含區）、786、810、857、910、932、940、920（含副、A）、930（含延）、843、585、577、965、 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
護理系女神猝逝！網謠傳被「她」派去當伴遊 雪碧怒嗆：嘴巴吃到屎嗎？
IG擁有53萬粉絲追蹤的網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。沒想到年僅31歲的她驚傳在國外工作時不幸過世，讓粉絲震驚不捨。沒想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測，還有人造謠「被雪碧（方祺媛）派去當伴遊」，對此經紀人發聲駁斥，雪碧也怒嗆：「嘴巴那麼臭，是吃到屎嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
白沙屯媽祖贊境土城板橋 「粉紅超跑」交管路線看這裡
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖鑾駕睽違多年，要來新北市了！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日熱鬧登場，預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。新北市警方已啟動交通疏導與秩序維護計畫，並將實施分區交通管制，提醒民眾多搭捷運、提前規劃路線，避開尖峰時段。中天新聞網 ・ 23 小時前
「粉紅超跑」今到新北 最佳見媽祖時間、地點一次看
「粉紅超跑」今到新北 最佳見媽祖時間、地點一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。中時新聞網 ・ 1 天前
全國禁廚餘養豬 495噸量能缺口待解
[NOWnews今日新聞]10月22日，台灣爆發非洲豬瘟案例，農業部宣布全國禁止廚餘養豬，我國廚餘再利用設施處理量能不足，仍有495噸缺口待解淪為燙手山芋，NOWNEWS採訪環保局及業者，說明廚餘去化...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前
養韭菜自己割？南韓財經節目安排「房地產專家」 被爆是詐騙集團同夥
一名自稱房地產專家的「財經節目來賓」，竟是詐騙集團安排的假專家，利用觀眾對節目的信任，販售無法開發的土地牟利。首爾警方指出，這是一種新型詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺。鏡週刊Mirror Media ・ 27 分鐘前
「護理系女神」謝侑芯死因曝光 經紀人：心臟病發作
有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯30日傳出前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，享年31歲。噩耗曝光後，被粉絲稱為「台灣第一女優」的吳夢夢在社群平台發文「R.I.P.」表達哀悼。中天新聞網 ・ 21 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前