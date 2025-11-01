「香蕉你個芭樂」風靡港台！馮淬帆辭世只認同「這國家」一生堅決反共

娛樂中心／陳弘逸報導

活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因多部影劇作品走紅港台，1986年移居台灣；還在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語，今天（11日1日）傳出辭世消息，不少人發文哀悼。馮淬帆雖出生於廣東，但來台定居39年，過去就多次表態「堅決反共」，強調自己是中國人，心中國家則是認同中華民國，生前最後貼文，還是紀念先總統蔣介石冥誕，顯見熱愛中華民國。

馮淬帆個人臉書，充滿各種歌頌「中華民國」的貼文，生前多次表態，自己是「中國人」，心中國家則是認同中華民國，也堅決反共，更反對中國統一。新北市議員蔡淑君哀悼「馮導」的貼文也揭露，馮淬帆最愛蔣公。

廣告 廣告

在逝世前一天（10月31日），馮淬帆也在臉書發文，紀念先總統蔣介石冥誕，更讚揚蔣公是民族救星民國英雄，過去大頭貼也寫上，「蔣公精神，常伴左右」。

更多三立新聞網報導

當街狂轟網紅鳳梨12槍！年輕男暗助槍手、幕後首腦藏匿逃亡…他再添一罪

馮淬帆最後貼文曝！才祝蔣公冥誕…他定居台灣30多年堅定喊：我是中國人

「地表最強戰車」成軍…官兵臂章繡「Taiwan ARMY」變亮點！一票人嗨翻

「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實

