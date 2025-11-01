「香蕉你個芭樂」馮淬帆猝逝 生前飽受肺炎折磨「死亡率高達9成」

香港資深演員馮淬帆於11月1日傳出逝世消息，享壽81歲。新北市議員蔡淑君在臉書發文悼念，一句「懷念馮導」，透露自己在2小時前得知消息時，心裡感到一陣空虛。

馮淬帆(左)的經典台詞「香蕉你個芭樂」成為港台觀眾津津樂道的文化符號。(圖/翻攝微博)

馮淬帆是橫跨港台影壇的資深演員，他憑藉多部經典喜劇電影走紅，特別是「五福星」系列中，他飾演的犀牛皮，以及在電影《最佳損友》中飾演的牛頭帆，一句經典台詞「香蕉你個芭樂」更是成為港台觀眾津津樂道的文化符號。其他代表作還包括《福星高照》等賣座電影。

馮淬帆自1986年取得中華民國身分證，對身份認同非常堅定，多次表示：「我不是大陸人、不是香港人更不是台灣人，我是中華民國人。」近年他淡出螢光幕，在新北林口過著半退休的簡樸生活，但仍對電影保持熱情，2024年還參演恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》。

馮淬帆近年的健康狀況一直備受關注。今年3月，他曾發出戴著氧氣罩的病容照，透露因二次肺炎感染住院。當時他病情一度危急，甚至感到「時候到」的感覺，因此緊急發文寫下「遺言」，讓許多影迷相當擔心。雖然事後病情好轉，他也表示：「遺言永遠有效，誓言永不改變，年已過八十，早晚會用上的。」

馮淬帆今年3月曾發出戴著氧氣罩的病容照，透露因二次肺炎感染住院，當時病情一度危急，因此緊急發文寫下遺言。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

到了5月底，馮淬帆再次發文透露自己又住院整整2個月又3天，坦言對一切已感到麻木。他表示自己雖然出院，但因血氧濃度不足，這段時間必須靠氧氣機生活，並無奈表示「年紀到了也由不得人，只好認了，會繼續努力」。

根據衛福部數據，65歲以上的老人因肺炎致死的比例高達90%，75歲以上的老人發生肺炎的機率更是一般民眾的3至5倍，這些數據顯示肺炎對老人健康構成嚴重威脅。因此，如何有效預防老人肺炎顯得尤為重要。

從馮淬帆貼出的照片可以看出，面頰消瘦、臉色略顯蒼白，鼻子插著醫療用的鼻胃管，狀態相當憔悴。如今過世的消息一出，許多喜愛他的粉絲紛紛湧入留言悼念。

