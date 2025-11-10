「香蕉你個芭樂」馮淬帆辭世，享壽81歲！COPD「喘咳痰」是惡化警訊

曾在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」紅遍港台的喜劇笑匠馮淬帆，驚傳於11/1病逝，享壽81歲。今年3月他因呼吸問題住院，5月時他透露自己因肺部問題住院2個多月，出院後需靠氧氣機維生，未料仍不敵病魔。

醫師指出，馮淬帆的狀況很可能與「慢性阻塞性肺病（COPD）」有關，並警告COPD患者，一旦出現「喘咳痰」3大惡化警訊，務必立刻就醫！

移居台灣40年，好友許紹雄逝世4天後隨他而去

活躍於1980年代香港喜劇電影的馮淬帆，認同中華民國，自1986年移居台灣後，一住就是40年。今年他健康狀況急轉直下，3月住院至5月，出院後坦言對一切已感麻木。10/28他聽聞好友許紹雄離世，還在臉書寫下「賢弟那邊等，愚兄隨後來」，沒想到竟一語成讖，兩人相隔僅4日便在天堂重逢。

馮淬帆臉書10/28才感傷地要死去的好友許紹雄「天上等我」，沒想到一語成讖，4天後他也去世了。（翻攝自馮淬帆臉書）

COPD晚期警訊！醫授「喘咳痰」三字訣，變色濃痰超危險

嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智表示，從馮淬帆生前需依賴氧氣機、頻繁住院等狀況推斷，很可能已是重度COPD患者。他提醒病友及家屬，務必牢記COPD急性惡化的「喘咳痰」三字訣：

喘

呼吸比平時更急促，感覺吸不到氣，甚至臉色發白、發青，是危險徵兆。

咳

咳嗽加劇，咳到影響日常生活，或晚上咳到無法入睡。

痰

痰的顏色變成黃色、綠色，或氣味變濃、變臭，代表可能有細菌感染。

只要出現以上任何一項與平時不同的變化，就應提早就醫，避免延誤病情。

別只會散步！醫師親授COPD患者專屬「肺部健身」

許多COPD患者以為多散步、多走路就是運動，但方科智醫師強調，「肺部復健（肺復原）」與一般運動不同，是一套能增強呼吸肌力與效率的專門訓練。他推薦一個在家就能做的初階動作「噘嘴呼吸法」：

做法：

深吸一口氣後，將嘴唇噘成「嗚」的嘴型，然後緩慢、均勻地將氣完全吐盡。

功效：

這個動作能減少支氣管過早塌陷，幫助體內的二氧化碳順利排出，改善喘的狀況。

醫師也建議，中重度患者可至醫院的肺復原中心，利用專業設備進行更精準的呼吸訓練，就像是「肺部的健身房」，能有效提升肺功能，應對天氣劇烈變化。

不想反覆住院？醫囑：吸入劑、疫苗、肺復原是「穩控三寶」

如何避免COPD反覆發作、頻繁住院？方科智醫師提出「穩控三寶」，是所有病友都應遵守的原則：

規律使用吸入劑

這是控制氣管發炎最重要的基石，切勿自行停藥。

每年施打疫苗

COPD患者是流感與肺炎的高危險族群，每年10月應準時施打流感疫苗，並與醫師討論接種肺炎鏈球菌疫苗，降低感染風險。

積極執行肺復原

透過專門的呼吸訓練，強化自身肺功能，提升生活品質。

醫師提醒，戒菸、遠離二手菸及空污環境，更是控制COPD病情惡化的根本之道。

