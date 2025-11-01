香蕉你個芭樂！81歲馮淬帆過世 定居台灣40年最愛蔣公

【緯來新聞網】「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳於昨（10/31）辭世、享壽81歲。馮淬帆1986年取得中華民國身分證，來台定居已39年，晚年住在林口，新北市議員蔡淑君今凌晨突在臉書悼念馮淬帆，他離世消息才因此傳開。

馮淬帆熱愛蔣公。（圖／翻攝馮淬帆臉書）

馮淬帆在台灣已經住了近40年，為人熟知的是他曾說過對香港沒感情，且非常熱愛蔣中正，沒想忌日竟是蔣公的誕辰之日，不可思議的巧合。



他曾拍過許多膾炙人口的喜劇電影，其中在《最佳損友》系列中的「牛頭帆」一角，以「香蕉你個芭樂」成為爆紅經典台詞，另外也是已故導演楚原的大弟子，素有「笑匠」、「幽默祖師」之稱。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

「蝙蝠俠」方基墨肺炎病逝！3年前最後合體阿湯哥逼哭影迷

療癒歌姬人生第一次淚崩！曝老父細菌感染插管、裝葉克膜