香蕉假莖延物命 再製成多用途包裝建材

台灣香蕉產量高，採收後留下大量假莖，過去多被丟棄或焚燒。中興大學研究團隊將假莖纖維液化、再製成發泡體，可應用於隔熱建材與生活用品，部分產品還能堆肥分解，取代石化塑膠。讓農業廢棄物再生利用，也為減碳、固碳開創新方向。

10台灣是香蕉王國，採收後廢棄的假莖，也就是中央枝幹，每年超過130萬噸，其實蘊藏更多可能。「倒出來之後，我們就會在這裡面看到，整個是比較呈現液態的形式。」

中興大學實驗室裡，黑色液體是香蕉假莖纖維液化後的產物，經由化學反應，開始發泡。

聲音 中興大學森林系碩士生 董浩悅：「硬化成我們所理想或應用上，所需要的發泡體型態。」

這些發泡體，可運用在隔熱、建材，及生活中常見用品，取代石化產物。

興大循環經濟學院博士生 陳明德：「變成一個減少塑膠的盆子，直接把它埋在土裡面，它就可以直接堆肥，把它壓成類似像板材這部分，它其實強度也很好。」

農業廢棄物再生利用，友善環境。

研究團隊助理 羅昱佳：「去減少農業剩餘資材，在它被廢棄或是焚燒的過程，產生的碳排放。」

中興大學森林系教授 陳奕君：「香蕉廢棄物 直接廢棄到農地，其實很快 它就會分解了，但是如果我們放到建材，它就可以保存更久 使用更久，其實在這塊，就是減碳固碳的一個效果。」

從田間廢棄到實驗室轉化，香蕉假莖翻轉價值，讓農業與環保，一起走向循環永續。

