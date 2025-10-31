香蕉再現超低破盤價！甜不甜「看這裡」2秒挑好

生活中心／杜子心報導



現在香蕉的價格非常便宜，根據「當季好蔬果」網站最新資料顯示，本週香蕉批發價每公斤僅20.3元，讓不少民眾瘋狂搶購香蕉。不過，多數人買香蕉時只會看外皮顏色或黑點，但其實真正決定甜度的關鍵，並不是取決於外皮。最近一名男子拍片分享他「花了45年才學會」的挑香蕉祕訣，只要花2秒就能辨認哪串香蕉最甜，影片引起上萬網友瘋傳，許多人驚呼「原來一直挑錯了！」。





香蕉甜度看「這裡長短」就知道！內行男「45年才發現」現在2秒挑好

一位網友指出「香蕉梗越短，果肉就越甜」。（圖／翻攝自IG@amintips）

一位外國網友在 Instagram 拍攝影片發文指出，香蕉「梗越短，果肉就越甜」，相反地，梗長的香蕉風味會較淡。對此，《The Spruce Eats》也建議民眾觀察顏色與斑點，外皮以「大部分呈黃色、尾端略帶綠」為最佳成熟期；表皮有細小棕斑則代表甜度達高峰，但若出現大片黑斑或凹陷，就可能是果肉受損。

近期香蕉價格屢創新低。（圖／翻攝自當季好蔬果網站）





台灣香蕉研究所專家蔣世超與張春梅也曾提醒，別再陷入香蕉「越大越好」的迷思，理想的香蕉應彎曲自然、長約15至20公分、重120至160公克，稜角明顯、飽滿適中才是完美比例。購買量也要依季節調整，夏天建議只買能吃兩天的份量，冬天則可放3到5天。保存上，若放冰箱冷藏，食用前2小時可先取出回溫，甜度與香氣會更明顯。若香蕉過熟或果皮轉黑，也能做成香蕉麵包或冰淇淋，不浪費又美味。兩位專家最後提醒，香蕉外皮脆弱，攜帶時應輕捏果梗，不要直接抓果身，以免壓傷導致脫落。





原文出處：香蕉甜度看「這裡長短」就知道！外國男活了45年才發現：現在2秒挑好

