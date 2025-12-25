香蕉大阪穿背心被酸「丟臉到國外」高 EQ 回擊粉歲讚爆

香蕉日前在社群平台分享人生首次造訪大阪的旅遊照片，畫面中他身穿老婆親手裁縫的運動背心，在僅有攝氏2度的低溫下，於道頓堀知名地標「固力果跑跑人」前模仿跑跑人造型拍照。這身清涼裝扮立即成為街頭焦點，吸引各國遊客目光。

香蕉透露，當天從台灣、日本、韓國到歐美、香港、印度、孟加拉與宏都拉斯的遊客經過時都忍不住笑出聲，他樂觀解讀為「大家覺得很陽光」，並自嘲若早知道這麼冷，可能就不會穿這麼少，笑稱自己是第一個穿這樣在跑跑人前拍照的人。

貼文曝光後，一名網友留言批評香蕉「丟臉丟到國外去」，引發網路討論。面對突如其來的指責，香蕉沒有選擇刪文或冷處理，而是親自回覆對方：「真假......如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形。」

這段回覆立刻被粉絲讚為「神回擊」，認為既點出邏輯漏洞，又保有幽默感。然而該名網友並未罷休，再度嗆聲質疑香蕉：「你如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人囉。」試圖將話題升高至藝人應對批評的層次。

面對第二波指控，香蕉仍維持冷靜，強調自己「當然沒有不接受批評」，之所以會這樣回應，只是「用你的方式回你」，並重申人與人之間應該要「互相尊重」。他也將對話畫面截圖發布在IG限時動態，直言「會不會太失禮」。

香蕉的高EQ回應獲得大批網友支持，認為在社群時代，幽默回擊不等於玻璃心，反而展現成熟與自信。這起事件也引發關於公眾人物穿著自由與網路批評文化的討論，多數網友認為香蕉的穿搭選擇屬於個人自由，批評者的言論過於苛刻。

