香蕉悼念曹西平！昔當面被罵醜八怪嚇壞：風範一直在心中

資深藝人曹西平上月29日於新北三重家中猝逝，享壽66歲，今（12）日迎來靈堂開放第3日，林美秀、許富凱、胡瓜、丁柔安等人皆前來弔唁，稍早香蕉也現身悼念。

香蕉表示，雖然與曹西平沒有在節目上碰過面，但兩人曾在後台遇過，「因為我跟他沒有很熟，然後又是前輩，我知道他輩分很高，他看到我說醜八怪站在旁邊幹什麼，我其實有嚇到」，後來過年時與老婆一同回台中娘家，有經過曹西平在一中街的店面，沒想到曹西平一見到他又用很兇的口氣對他說：「 嗶嗶嗶，醜八怪，來這幹什麼？我看過你 你們沒買東西就不要跟我拍照」，讓他嚇一大跳。

香蕉透露，後來岳母有到曹西平的店面打耳洞，兩人才趁機慢慢聊天，更偷偷向香蕉岳母誇讚他「人不錯，很善良」，讓他當場起雞皮疙瘩，「他其實不是討厭我，醜八怪也不是罵我，我看他節目上那個情緒我以為是真的很兇，其實都不是。」香蕉透露曹西平其實是很真性情的人，不管好壞什麼話都直說，也經常私下關注他的動態，兩人聊了一個多小時，最後還買了墨鏡合照。

香蕉將對曹西平的感念都放在心裡，去泰國時也會帶著這副墨鏡，「他對長輩很孝順，我自己也覺得長輩就是寶，所以存在的每一天就盡量把握，因為曹大哥也是很珍惜每一天。」他透露，曹西平也很力挺乾兒子Jeremy的店，經常在店內聊天招攬客人，「我覺得曹大哥他巨星的風範會一直在心中，他是很真的一個人。」



