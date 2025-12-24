香蕉模仿固力果跑跑人 被酸「丟臉丟到國外」23字回嗆

香蕉模仿大阪知名地標被酸。（圖／翻攝自bnn0705 IG）

綜藝節目《瘋神無雙》班底「香蕉」（王俊傑）近日與老婆一同飛往日本大阪旅遊，開心分享人生首次造訪關西的行程。他也不免俗挑戰觀光客必拍的經典畫面，特地前往道頓堀知名地標「固力果跑跑人」前合照，夫妻倆甚至直接模仿跑跑人的造型穿搭。相關照片曝光後引發熱議，雖吸引大批網友留言討論，卻也意外招來部分酸言酸語。

香蕉此行到大阪旅遊，特別挑戰模仿當地知名地標。照片中，他在寒冬中只穿著白色背心與短褲，胸前還有醒目的紅色字樣，搭配奔跑姿勢拍照，吸睛程度破表，現場不少路人頻頻側目，成為另類焦點。他笑說這趟是「人生第一次到大阪」，沒想到一站到跑跑人前就成為眾人目光焦點，不只台灣人，連日本、韓國、歐美，甚至來自印度、孟加拉、宏都拉斯的遊客經過都忍不住笑出來。他幽默表示，大家可能是覺得這畫面「很陽光」，也自嘲不要問現場氣溫，因為實在太殘酷，透露當時低溫僅約2度，如果事先知道這麼冷，「可能就不會穿那麼少了」。此外，他也特別感謝老婆親手替他裁縫運動背心，笑稱自己應該是第一個穿成這樣在跑跑人前拍照的人。

貼文曝光後，留言區掀起熱烈討論，多數網友抱持正面態度，紛紛以幽默方式力挺香蕉，不過，仍有少數網友不以為然，直接留言批評他「丟臉丟到國外去」，言詞相當尖銳。

面對負評，香蕉並未選擇沉默，而是親自回應反擊，語氣依舊保持幽默，「真假...如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形」。回應隨即引發對方不滿再度開嗆，認為若無法接受這樣的批評，就不適合當藝人。對此，香蕉也再次回覆澄清，強調自己並非不能接受批評，只是「用你的方式回你」，並將對方留言畫面截圖分享到IG限動，直言對方「會不會太失禮」。

