香蕉模仿大阪跑跑人遭酸「丟臉丟到國外」 高EQ反擊

香蕉穿自製的白色無袖跑跑人造型背心打卡，遭網友酸「丟臉丟到國外去」。（圖／翻攝自香蕉臉書）





男藝人香蕉（王俊傑）近日與妻子Timmy赴日本大阪旅遊，前往知名景點「固力果跑跑人」拍照打卡。有趣的是，他穿上自製的白色無袖跑跑人造型背心拍照，模仿跑跑人的招牌姿勢，相當可愛又吸睛，但隨後卻遭網友酸「丟臉丟到國外去」。對此，香蕉以高EQ回應反擊。

香蕉在臉書發文表示，這是人生第一次到大阪，卻吸引許多人注目，「不只有台灣人，連日本人、韓國、歐美、香港、印度、孟加拉與宏都拉斯，經過看到都笑出來，可能覺得很陽光吧！？」

香蕉也笑說，不要問現場氣溫，「這很殘酷！如果我知道只有兩度低溫，可能就不會穿那麼少了…」並驕傲表示，沒看過有人穿這樣拍照，他是第一個，同時感謝妻子細心裁縫的運動衣。

香蕉也在貼文中附上他打卡「固力果跑跑人」的照片，可見他穿上與跑跑人同款的白色無袖背心，做出招牌姿勢合照，可愛又富有創意。

打卡跑跑人造型引熱議

不料，貼文曝光後，有網友留言酸「丟臉丟到國外去」，香蕉回應：「 真假…如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形」。該網友不罷休，再說「你如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人囉」，香蕉則高EQ回覆：「我當然沒有不接受啊，我只是用你的方式回你～互相尊重」。

香蕉高EQ回覆網友的留言。（圖／翻攝自香蕉臉書）

不少網友見狀也留言支持，表示：「並不覺得香蕉的行為很丟臉，反而覺得很～可愛！」、「酸民之所以為酸民就是無理取鬧，為酸而酸！這裡擺這姿勢完全沒有不對，要有的話就是：穿太少容易感冒」、「還替對方緩頰，由此可知，香蕉是秉性善良的孩子，好可愛呀！」、「這樣就叫丟臉？是有礙到他哪隻眼睛？」



