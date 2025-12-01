香蕉老婆遭酸「只是愛錢」結婚！她不忍回嗆：很低級
娛樂中心／于士宸報導
出身節目《瘋神無雙》的36歲藝人香蕉（王俊傑），與小9歲的老婆Timmy（游安婷）在2023年修成正果。兩人婚後愛得甜蜜，每每在社群分享夫妻倆互動放閃的畫面，總能吸引大批粉絲圍觀。沒想到，近日卻有酸民在匿名論壇上留言，質疑 Timmy 嫁給香蕉「只是愛他的錢」，試圖帶風向。對此，Timmy昨日（30）忍不住發文反擊，強調自己嫁給阿蕉絕對不是因為錢，而是「因為他是我認可的伴侶」，怒嗆酸民最可笑的地方，就是「永遠把別人的愛情想得很低級」。
Timmy（左）與老公香蕉（右）結婚2年，喜愛旅遊的他們也經常在社群平台分享各種甜蜜出遊照，是粉絲公認的「模範夫妻檔」。（圖／翻攝自IG ＠sunshine860902）
Timmy（右）與老公香蕉（左）時常曬出甜蜜照放閃。（圖／翻攝自IG ＠sunshine860902）
Timmy（左圖左）曬出酸民留言截圖回擊。（圖／翻攝自IG ＠sunshine860902）
Timmy與老公香蕉結婚2年，喜愛旅遊的他們也經常在社群平台分享各種甜蜜出遊照，是粉絲公認的「模範夫妻檔」。沒想到，昨日（30）Timmy毫無預警在IG嚴肅發文，曬出一張酸民的留言截圖，只見一名網友在匿名論壇上留下：「偷偷說，他老婆讓人感覺只是愛他的錢，我不會形容，就散發出來的感覺」。一番話讓Timmy相當無奈，馬上到IG表達對老公的真實想法，回擊：「有些人對感情的理解永遠停留在金錢交換，因為他們的人生裡沒有遇過值得托付的另一半，也沒有能力被真正的愛選擇」，強調自己嫁給「阿蕉」不是因為錢，而是因為「他是我認可的伴侶」，表示香蕉努力、負責、願意為生活打拼，自己也同等付出照顧兩人的家、一起努力賺錢，「一起承擔未來，我們的關係是互相成就不是你們習慣的那種誰供養誰的劇本……」，更不忘驚嘆：「有夠無聊的這不是早期的偶像劇情節嗎」。
Timmy強調自己嫁給「阿蕉」不是因為錢，而是因為「他是我認可的伴侶」。（圖／翻攝自IG ＠sunshine860902）
Timmy暴怒回擊酸民，「永遠把別人的愛情想的很低級，因為他們沒有能力擁有更高級的關係」。（圖／翻攝自IG ＠sunshine860902）
Timmy感嘆，「那些喜歡用錢來定義別人的感情，大概是因為那是他們唯一懂得的價值吧？」。最後也怒嗆酸民，「他們最可愛的地方就是永遠把別人的愛情想的很低級，因為他們沒有能力擁有更高級的關係」。事實上，早在去年（2024）3月，Timmy就曾遭到網友質疑「麵包>愛情，所以才選擇跟不醜的男星結婚？」當時她也發文澄清，強調自己喜歡麵包沒錯，但也喜歡愛情，也並不是靠男人給，而是想和伴侶一起把麵包做出來，從備料、揉麵團、攪拌，到發酵、烘烤，每一步都一起來。Timmy說，她不是放棄愛情選麵包，而是「兩個都要，且願意一起努力的貪心女人」。
