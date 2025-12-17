香蕉餅乾居然跑出馬兒！微熱山丘馬年禮盒送出奔騰運勢

「微熱山丘」招牌香蕉餅乾「山丘芭娜娜」變身奔跑馬兒，幫新春禮盒注入奔騰好運。（微熱山丘供圖）

過年送禮不再只有象徵旺旺來的鳳梨酥！「微熱山丘」今年推出馬年限定新春禮盒，把人氣甜點山丘芭娜娜變身成奔跑馬兒，為新的一年注入活力與好運。禮盒以「春旺福」為主題，搭配俏皮奔馬造型，既有趣味又應景。

今年的馬年禮盒結合微熱山丘3大招牌點心：鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，並用「春來好勢」諧音，傳遞迎新春、步步順遂的祝福。

「微熱山丘」把最熱賣的鳳梨酥、蘋果酥、山蕉芭娜娜放進新春禮盒裡。（微熱山丘供圖）

特別是山丘芭娜娜，把經典香蕉餅乾切割成奔馬造型，既保留了香濃口感，又增添節慶趣味感。禮盒外包裝以紅色牛皮紙盒為底，搭配馬年專屬新年布提袋，喜氣十足，送禮相當體面。

「山丘芭娜娜」切割成奔馬造型，有馬年運勢奔騰的好寓意。（微熱山丘供圖）

微熱山丘還貼心升級「新年頂級禮盒」，內含鳳梨酥、蘋果酥、山丘芭娜娜以及台灣烏龍茶包，讓親朋好友在歡聚午後，也能品味甜點與茶香交融的美好時光。此外，春旺福禮盒、經典雙酥組合等多款選擇，能滿足不同送禮需求，讓新年桌上既歡樂又討喜。

「新年頂級禮盒」裝有鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，以及台灣烏龍茶包，送禮非常體面。（1,450元／盒，微熱山丘供圖）

新年限定禮盒從即日起到2026年1月8日開放預購，指定款式可享9折優惠，單筆訂單滿3,000元，享本島免運費。

