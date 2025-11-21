香蕉、木瓜都中 醫點名6帶皮水果 不洗恐吃毒下肚
多吃蔬菜、水果對健康益處大，其富含維生素C與抗氧化物質，能幫助體內解毒，但怎麼清洗才能乾淨，不讓殘留農藥吃下肚？長庚醫院腎臟科醫師顏宗海指出，選擇本地與當季產品、向可靠通路購買、以流動水清洗、高溫烹煮都能避免吃進農藥。此外，顏宗海也點名百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜、木瓜等帶皮水果，也務必先洗過，才能避免在剝皮的過程中，果肉沾染農藥。
醫師顏宗海在《健康e起聊》節目上提到，台灣容易殘留農藥的蔬菜，多半為連續性採收的作物，像是葉菜類或豆菜類。台灣小農多，採收時可能會因為鄰近田地噴灑農藥，造成交叉污染，不過台灣合法的400多種農藥，多為水溶性，只要清洗方式正確，就能安心享用蔬果。
顏宗海建議，避免吃到有農藥殘留的蔬果，挑選時應以當季、本地為主，也要選擇可靠的通路購買。台灣農藥大部分都是水溶性，因此用水洗乾淨相當重要，建議使用流動的水清洗10至15分鐘，只要約一根筷子粗的水柱大小，就能清除大部分殘留的農藥，用浸泡方式清洗，反而達不到清洗效果。
顏宗海指出，加熱烹煮也能破壞大部分殘留的農藥，因此醫學上會建議少吃生菜沙拉，建議食用經高溫加熱後的蔬菜。
百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜、木瓜等帶皮水果，很多人因不會吃到果皮，就不清洗，顏宗海表示，仍建議先徹底清洗，否則農藥可能會在剝皮的過程中，透過手接觸到果肉。
