《香蜜》宣啟動短劇版拍攝 遭原作者打臉爆「版權羅生門」

由楊紫、鄧倫主演的《香蜜》，收視創下140億播放量佳績，如今要改拍短劇版。(《香蜜》官博）

2018年曾創下現象級收視熱潮的仙俠大劇《香蜜沉沉燼如霜》（簡稱《香蜜》），不僅助主演楊紫、鄧倫、羅雲熙等流量飛升，當年播放量高達140億以上，近日又在短影音平台上憑藉「長尾效應」再度翻紅，播放量突破2.5億，IP吸金力不容小覷。有金主有意投資重啟短劇版，製片人更高調官宣，然而原著作者卻強硬反駁打臉，爆出「版權羅生門」。

長劇版的成功可說讓《香蜜》穩坐當代仙俠劇的頂級IP寶座，至今仍讓人津津樂道。原製片人劉寧於11月26日在微博公開了重啟短劇版的幕後陣容，並正式宣布將於今年12月底在橫店開鏡拍攝。不料卻引來原著小說作者電線（筆名）的緊急「打臉」。電線在劉寧官宣前一天，也就是11月25日就公開發聲，怒斥對此短劇項目「完全不知情且未授權」。法律界人士擔憂，儘管版權方可能握有改編權，但未告知原作者進行重大衍生開發，已涉嫌侵犯其知情權，讓這部尚未開拍的短劇蒙上濃厚的「訴訟陰影」與「輿論抵制」風險。

《香蜜》原製片人劉寧官宣啟動短劇版拍攝，不僅原作者不滿，粉絲也對角色排序很有意見。（劉寧微博）

除了版權爭議，製作團隊公布的角色排序更引發主線「魔改」的質疑，長劇版楊紫與鄧倫分別為第一主角，但短劇版男角排序首位的角色，對標的卻是原本長劇版羅雲熙飾演的男二「潤玉」，原男主角鄧倫飾演的「旭鳳」排在其後，粉絲質疑製作方刻意放大男二戲份，企圖篡改故事核心，弱化男主角的主線地位。至於楊紫飾演的「錦覓」仍穩占排序首位。

羅雲熙當年憑藉「潤玉」一角人氣暴漲，在短劇版裡的角色排序甚至超前了原本的男一位置。(《香蜜》官博）

當年《香蜜》長劇版的收視與網絡播放量屢創新高，是2018年暑期檔的收視冠軍之一。主演楊紫與鄧倫因此劇穩坐一線流量之位，羅雲熙則憑藉「潤玉」一角人氣暴漲。如今，短劇版計劃將長版63集的宏大敘事壓縮，粉絲們強烈擔憂，在追求快節奏和「情懷變現」的商業策略下，短劇恐將無法承載細膩的情感鋪墊與世界觀，最終淪為粗糙的「名場面碎片合集」。

《香蜜》原作者「電線」發文打假，稱自己沒得到消息，短劇版自然沒有其授權。（我是電線微博）

