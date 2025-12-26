香軟Q！港式懷舊香蕉糕

【影片】港式懷舊香蕉糕

小時候很喜歡這個懷舊的香蕉糕，香軟Q靭，有淡淡的香蕉味，非常美味！現在已很少機會買到，要吃就要在家做了，做法非常簡單，大人小朋友都喜歡！

食材

再來米粉, 80克

糯米粉, 150克

白砂糖, 100克

水, 350毫升

香蕉油, 10毫升

糕粉 （熟糯米粉）, 30克

料理步驟





步驟 1：





步驟 2：糕粉做法： 將30克的糯米粉放在鍋內，用小火炒糯米粉數分鐘，備用 （＊不用下油）





步驟 3：將150克糯米粉，再來米粉和糖拌勻，然後下暖水拌勻至沒有粉粒，再下香蕉油拌勻



步驟 4：在蒸盤上塗一層薄薄的油，倒入粉漿，用大火蒸約20分鐘





步驟 5：在枱上灑上步驟一的糕粉，放上蒸熟的粉團





步驟 6：在上面放一張烘焙紙，然後用擀薄 （＊一定要在粉團熱的時候擀）





步驟 7：再捲成圓條狀，再切件即成！（*如粉糰很黏就灑點糕粉）





步驟 8：如圖

小撇步

*香蕉油 Banana Flavouring 可以在烘焙材料店買到

*一定要在粉糰還熱的時候擀薄和捲起，動作要快，否則就不會黏

