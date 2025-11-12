香辣新境界！《十三香辣鱈魚寬片》掀零食界新風潮

▲《十三香辣鱈魚寬片》掀零食界新風潮。

【記者 廖美雅／綜合 報導】台灣零食市場推陳出新，國民海味零食品牌大田海洋食品近日宣布推出全新零食系列《十三香辣鱈魚寬片》，品牌表示新品最大的亮點，在於將鱈魚寬片的嚼勁與香辣粉完美融合，保留新鮮魚漿的天然纖維與海味鮮香，再搭配經典「十三香辣粉」秘製配方調和。花椒、八角、薑母、白芷、肉桂、黑胡椒、豆蔻、小茴香、丁香、草果、甘草粉、砂仁、甘松的香氣彼此交錯，辣中帶麻、香中帶甜，形成連續起伏的香氣節奏，每一口都像一場味覺探險，從微辣到濃香、從鹹鮮到回甘，層次分明。

廣告 廣告

十三香粉由十三種香料：花椒、八角、薑母、白芷、肉桂、黑胡椒、豆蔻、小茴香、丁香、草果、甘草粉、砂仁、甘松等研磨調配而成。在台灣，這香料粉被視為「料理魂」：炒肉、滷味、炸物時一撲，香氣立刻攀升。品牌研發團隊重新詮釋這傳統配方：選用優質乾辣椒與花椒研磨入香，調整香料比例，使香氣由輕而上、辣意緩而後發。

▲《十三香辣鱈魚寬片》掀零食界新風潮。

品牌說明十三香辣鱈魚寬片從第一口就展開節奏衝擊的味覺體驗：先是香氣輕挑味蕾，接著新鮮魚漿的鮮甜在咀嚼間綻放，辣意隨後湧上，最後一抹微麻收尾，餘韻繞舌、層次驚喜。「寬片能留住更多魚香，也更能咀嚼堆疊出十三香的麻、辣與香氣。」大田海洋研發團隊這樣形容。（照片／記者廖美雅翻攝）