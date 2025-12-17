香酥鴨名店老闆酒駕收魂！女清潔員舅淚崩「下身全碎」：5修復師補大體
記者林昱孜／台南報導
台南一名23歲女清潔員16日上工時，慘遭知名香酥鴨鄭姓老闆酒駕撞死，撞擊畫面曝光，讓人看了於心不忍，賓士車幾乎是在沒有煞車、高速撞擊下釀禍；家屬、男友當場崩潰痛哭，死者舅舅淚崩透露，姪女下半身粉碎，需要動用5個修復師修補大體。
16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭男駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到現場哭斷腸，在場所有人揪心。
陳女任職的公司為環保局外包商，因而並非環保局員工，台南市議員林依婷在粉專發文，已經聯繫上清潔公司，將透過公司法務協助，向酒駕駕駛求償，也請環保局是否能給予人道援助。
陳姓女清潔員舅舅對於姪女驟逝，相當無法接受，在貼文下方留言，更透露自己當下看到遺體，崩潰得眼淚一直掉，痛罵酒駕王八蛋，「她整個下半身都粉碎掉了！為了又修補大體，我們需要動用五位大體修復師」。
