香酥鴨名店老闆醉撞女清潔員 媽淚「大體四分五裂」：為何奪走她幸福

記者林昱孜／台南報導

23歲女清潔員遭到鄭男酒駕撞死，家屬、男友重回現場招魂。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市安平區慶平路16日發生嚴重車禍，23歲女清潔員遭到鄭男酒駕撞死，家屬、男友悲痛欲絕。今（18）日重回現場招魂，陳女父母忍著白髮人送黑髮人的痛到場協助完成儀式，辛苦拉拔長大的乖巧女兒，遭酒駕鄭男撞得四分五裂，她說著說著忍不住落淚：「她跟她男朋友的幸福才開始3個月，然後就把她奪走了」。

陳女父母白髮人送黑髮人，互相攙扶一起接受女兒不在的事實。（圖／記者林昱孜攝影）

打2份工、認真生活的陳姓女清潔員，16日正在垃圾車尾處理清運垃圾時，突然一輛賓士車高速撞擊，整個人慘卡2車中間慘死，檢方相驗發現，陳女下半身被撞碎，破碎的還有家屬、男友的心。如常上工討生活的陳女，竟然一瞬間與所有愛她的人，天人永隔。

陳女胞妹答應會幫忙照顧父母，才終於連擲3個聖筊。（圖／記者林昱孜攝影）

今（18）日家屬、男友重回現場招魂，父母親相互牽著手，面對難以接受的事實。陳女母親悲嘆，這不是第一次，也不是最後一次，只希望司法能夠還女兒一個公道，「她那麼年輕才23歲，把她撞得身體四分五裂，需要5個大體修復師才能修復」。

鄭姓駕駛喝了一整個晚上酒駕上路，1分鐘後就發生悲劇。（圖／翻攝畫面）

陳母說，陳女很乖，跟她男朋友的幸福才開始3個月，小倆口認真規劃未來生活，然後就一夕之間就被奪走了，「為什麼要把我的女兒的幸福奪走？謝謝你們，我沒辦法講下去啊⋯」。做母親的再努力強忍悲傷，一想到女兒慘死，還是止不住眼淚滑落。

「可是老天，就是這麼快就把他們小倆口的幸福奪走，太殘忍了，希望那個酒駕的人可以收到最嚴厲的懲罰」，陳母表示，未來還不敢多想，現在只希望好好陪女兒走完人生的最後一段路。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

