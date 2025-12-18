香酥鴨店主酒駕撞死23歲女清潔員！ 男友招魂擲10嘸筊泣不成聲：幸福才開始3個月

23歲清潔員工作途中慘遭酒駕撞擊夾斃，肇事駕駛為知名香酥鴨店老闆，酒測值高達0.95毫克。（圖 ／翻攝自香酥鴨店臉書、記者爆料網）

台南市安平區16日清晨發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓女清潔員與張姓男友一同出班，在慶平路執行垃圾清運作業時，突遭一輛高速行駛的賓士車從後方猛撞。肇事駕駛為當地知名香酥鴨店鄭姓老闆，酒測值高達0.95毫克，嚴重超標。陳女當場夾困於兩車之間，慘死於職場，陳女張姓男友全程目擊事故經過，情緒潰堤、當場痛哭失聲，另據陳母悲痛表示，女兒生前乖巧懂事，為了分擔家計打兩份工，與男友交往僅3個月，正認真規劃未來人生，卻在一夕之間被奪走生命。18日上午，家屬與張姓男友重返事故現場進行招魂儀式。男友與胞妹持香呼喚陳女名字，首輪擲筊卻連續10次未獲允筊，令在場親屬悲傷不已。

廣告 廣告

根據《三立新聞網》報導，儘管努力克制悲傷，張男在儀式中仍多次淚流不止。第一輪擲筊過程中，接連10次擲出「嘸筊」，讓在場親友心情更為沈重。隨後由道士助唸經文，並轉告陳女「長輩已赦免未盡孝道之罪」，胞妹也當場承諾會代姊照顧雙親，最終在第二輪連獲3個聖筊，完成招魂程序，將魂魄引回殯儀館。

家屬悲慟表示，陳女家境清寒，靠著男友介紹加入清潔公司，兩人為未來共同努力，甚至打雙份工積極存錢。陳母哽咽指出，女兒乖巧懂事，與男友才交往三個月，生活才剛邁入穩定期，卻因酒駕者的錯誤選擇讓幸福瞬間破碎，「為什麼要這麼殘忍地奪走她的幸福？」她也希望司法機關能為女兒討回公道，給全家一個交代。

陳女父母白髮人送黑髮人，在招魂儀式上悲痛萬分，互相攙扶走過現場每一刻。胞妹也聲聲呼喚姊姊「轉來喔」，場面令人鼻酸。現場親友與民眾同聲譴責酒駕惡行，盼社會能正視酒駕對家庭與生命的重大傷害，嚴懲違法者，避免憾事重演。

根據檢警調查，陳女當場夾困於兩車之間，慘死於職場，死因為下半身多處粉碎性骨折，遺體需動用5名修復師處理。肇事的鄭男案發當日從酒吧飲酒至清晨後仍駕車上路，僅1分鐘便釀成悲劇。據了解，鄭姓駕駛為地方知名香酥鴨業者，事故後相關行為也在網路引發高度關注與議論。

家屬強調，無意揣測後續發展，只希望司法能依法嚴辦，給無辜喪命的女兒一個公道。警方表示，全案已依公共危險致死罪嫌偵辦，後續將釐清相關責任。家屬目前僅盼能陪伴女兒走完人生最後一程，也呼籲社會正視酒駕問題，避免類似悲劇一再重演。鄭男被依《公共危險罪》及《酒駕致人於死》罪嫌送辦，法院已裁准羈押。









原始連結

看更多 CTWANT 文章

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

蔡依林親認證新歌遭誤聽成「勤美」 網笑：早知MV在台中拍就好