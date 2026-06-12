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即時中心／林韋慈、黃彥翔報導

台南南香酥鴨店老闆鄭傳吉因酒後駕車肇禍，去（2025）年高速衝撞路旁作業中的民營垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場死亡。台南地院國民法官法庭今（12）日下午宣判，依不能安全駕駛致人於死罪判處鄭男有期徒刑7年9月。家屬事後受訪難掩情緒悲痛，表示不能接受。

國民法官判刑7年9月 家屬喊「太輕」

陳女家屬得知判決後難掩悲痛，認為刑度過輕。陳母表示，判太輕，且對方至今未道歉也未賠償，態度惡劣，她悲訴「你知道我女兒往生的時候多悽慘嗎，只要是為人父母的看到該影片，心都千刀萬剮，真的司法判太輕了。」陳女的妹妹則在旁難掩悲痛，不時啜泣。

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檢方起訴指出，鄭傳吉於去年12月16日凌晨飲酒後，已達不能安全駕駛程度，仍駕車上路。當日上午8時許，他行經台南市安平區慶平路時，撞上停靠路旁作業中的垃圾車，當時站在車後方的陳姓清潔員遭撞擊，因下半身粉碎性骨折及多重外傷，當場死亡。警方到場後測得鄭男吐氣酒精濃度達每公升0.95毫克。

鄭男曾辯稱「沒有開車」 審理時坦承犯行

案件發生初期，鄭男曾辯稱「沒有開車」，直到審理時才坦承犯行，並表示撞擊後一度失去意識。面對檢方詢問是否知道酒後不能駕車，他回答「知道」，但被問及酒駕致死刑責時，則稱「不知道」，庭上僅表示「對不起」。

檢方表示，鄭男案發前一晚曾多次飲酒應酬，包括飲用啤酒及含米酒料理，雖期間曾安排代駕，最後仍自行駕車上路，罔顧公共安全。檢方認為，鄭男酒駕行為造成一名年輕生命喪失，且至今未與家屬達成和解或賠償，犯罪情節重大，因此具體求刑10年。不過法院審酌鄭男於審理期間認罪、個人經濟狀況及相關賠償能力等因素後，最終判處7年9月徒刑。

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原文出處：快新聞／香酥鴨店老闆酒駕撞死清潔員！一審判7年9月家屬哭喊：太輕

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