香酥鴨店老闆酒駕移動軌跡曝光 撞死清潔員後吐1句話險遭圍毆

台南安平區香酥鴨店鄭姓老闆，酒駕撞死23歲的女清潔員，引發社會公憤，且鄭男當天晚上至少跑兩家酒吧，喝到早上醉茫茫，還拒絕店家幫忙叫代駕、逞強上路。另外，有民眾發現鄭男有傷害前科，讓大家更加氣憤，怒喊要判死刑。

事發當天，鄭男凌晨就已經在中西區酒吧喝，接近凌晨四點，他第一次酒駕前往安平區另一家酒吧續攤，一路喝到早上，要開車時一旁朋友還搭他的肩，疑似勸阻其開車；且酒吧業者也表示，當天有詢問需要代駕嗎，但卻沒有理會。鄭男喝得醉醺醺仍堅持開車，不到五分鐘就撞到正在辛苦上班的陳姓女清潔員，引發社會撻伐。

鄭男當天酒駕軌跡。圖／台視新聞

據了解，第一時間鄭男還謊話連篇，辯稱自己沒開車有找代駕，因此差點遭到圍毆。事後他也被起底是台南香酥鴨店的老闆，兩年前因為涉嫌盜用別人的煙燻滷味技術動手打人，有過傷害前科。種種劣跡讓鄭男店面粉絲專頁被留言灌爆，店面Google頁面名稱也被改成「殺人兇手酒駕美食」，還被發現想偷偷賣房，就怕他脫產，網友要檢調趕快扣押。

鄭男被挖出前科、賣房，網友要檢調趕快扣押。圖／台視新聞

最令人不捨的是年僅23歲，生前努力上班、兼職兩份工為生活打拚的陳姓女清潔員，死者妹妹悲痛發文「至今無法相信，自己沒有姊姊了」；死者舅舅更是透過臉書留言，淚訴姪女下半身粉碎，遺體需要動用五位修復師修復。貼文一出惹哭網友，更有人認出死者竟是平時默默協助自己倒垃圾的女清潔員，讓他相當吃驚。

死者妹妹、舅舅的發文讓人心痛。圖／台視新聞

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

台南／黃富祺、陳淳禎、王超羣 責任編輯／陳俊宇

