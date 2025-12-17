香酥鴨老闆撞死23歲女清潔員！網扒他疑「賣房脫產」再掀怒火：死酒駕仔

記者林昱孜／台南報導

鄭姓駕駛撞死女清潔隊員，引起眾怒。（圖／翻攝畫面）

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）連喝2攤到天亮，開車回家途中，撞死23歲女清潔員，目睹慘況的男友當場放聲痛哭。酒駕害命悲劇又一起，肇事鄭男還不認錯、裝窮，檢方訊後聲押獲准，掀起眾人群情激憤，網友扒出鄭男疑似「賣房脫產」廣告，再次掀眾怒。

網友挖出鄭姓駕駛疑賣房脫產。（圖／翻攝591租屋網）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭男駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到現場哭斷腸，在場所有人揪心。

網友加LINE發現，屋主正為香酥鴨店老闆。（圖／翻攝591租屋網）

肇事鄭男當時被夾困車內，甚至一度鬼扯車不是他開的，甚至傳出在警局還呼呼大睡，檢方訊後向法院提出聲押獲准。鄭男被網友起底，是安平知名香酥鴨店老闆，甚至還曾上媒體介紹美食，眼尖網友發現591租屋網，有一間「鄰近南科優質傳統透天」要出售，開價1180萬元，屋主名字與肇事鄭男一模一樣。

鄭姓駕駛到派出所還稱車不是自己開的。（圖／翻攝畫面）

實際加屋主LINE，出現的就是知名香酥鴨店，網友氣到紛紛留言：「要脫產囉，大家不要買酒駕仔的房子，不要沾到霉氣喔」、「推上去！ 賠錢也要，賠命也要啦！Ｘ，脫你媽產」、「希望能有法律界人士能先幫助不要讓肇事者脫產」、「因為他直接用本名在591賣 留下的電話加賴直接就是他的店」。不過，該篇賣房廣告，是否在案發後才PO出，仍有待釐清。

