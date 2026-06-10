香酥鴨老闆爛醉開賓士GLA上路⋯撞死23歲女清潔員！2人生活成心碎對比

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社會中心／台南報導

台南市一名女清潔員在工作時，慘遭酒駕男鄭傳吉撞死。（圖／翻攝畫面）

台南市香酥鴨店老闆鄭傳吉，去年12月涉嫌酒駕衝撞路旁作業的民營垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場身亡。台南地院國民法官法庭今(10)開庭審理，檢方痛批鄭男漠視法紀、夜夜笙歌，並與被害人勤奮打拚的背景形成強烈對比，檢方認定此案屬同類犯罪中情節最重大者，向法官具體求處10年最高刑度，盼藉此重判宣示司法嚴懲酒駕的決心。

23歲陳姓女清潔員平實認真工作、生活，卻因為酒駕鄭男枉死。（圖／記者林昱孜攝影）

去年12月16日凌晨，鄭傳吉飲酒後已達無法安全駕駛的狀態，仍執意駕駛豪車上路。同日上午8時許，鄭男行經台南市安平區慶平路時，高速撞上前方正在作業的垃圾車。當時站在垃圾車後方的23歲陳姓女清潔員首當其衝，因下半身粉碎性骨折及多重外傷當場身亡，警方獲報到場處理，測出鄭男酒測值高達每公升0.95毫克。

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女清潔員父母悲痛面對女兒離世事實，到現在仍每晚難以入眠。（圖／記者林昱孜攝影）

根據《聯合新聞網》報導，檢方針對雙方生活背景在庭上進行對照，鄭男案發前晚連續跑了4攤，最終仍酒後上路，將馬路當賽道釀憾事；反觀死者陳女，一早出門擔任清潔員，中午回家陪阿嬤吃飯，晚上還去飲料店打工，每個月固定給家裡一萬元孝親費，努力為了未來開手搖飲店夢想打拚。兩人天差地遠的生活態度，成了最令人心碎的對比。

鄭男案發初期一度狡辯「沒有開車」，直到法院審理時才坦承犯行。檢方指出，鄭男本身背負近200萬元債務，至今也未對死者家屬提出具體的賠償計畫，求償遙遙無期，檢方特別引用1993年的「喝酒不開車」宣導廣告，表示30多年過去，社會並沒有變得更安全，為避免更多悲劇發生，具體求處最重刑度10年有期徒刑，呼籲國民法官予以重判，向社會大眾宣示「司法是來真的」。

酒駕撞死女清潔員鄭傳吉，被檢方查出出事前連跑4攤，與死者生活互相對照，天差地遠。（圖／翻攝自臉書）

日前，女清潔員胞妹曾在社群抒發心情，淚訴直至現在，家裡還是無法接受整件事情真的發生，「媽媽到現在每天晚上都睡不著，一直哭」、「我們一家人的人生，也從那一天開始被徹底改變」；她說，姊姊認真工作、努力生活，卻因此回不了家，不希望整件事情被淡忘，因為酒駕奪走的不是一條命，而是一整個家庭的未來，希望司法還給他們家一個公道。全案訂於12日下午3時一審宣判。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

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