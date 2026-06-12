香酥鴨老闆酒駕奪命判7年9月 女清潔員母淚訴：她白紗未披先蓋白布

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「扒趴鴨」的老闆鄭傳吉酒駕撞死陳姓女清潔員，陳姓女清潔員的母親與妹妹受訪時說，判太輕了。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕「扒趴鴨」的老闆鄭傳吉酒駕撞死陳姓女清潔員，其賠償計畫遭法院指為「不可能實現的清單」，依不能安全駕駛致死罪，判處有期徒刑7年9月。陳母淚訴，原盼女兒披頭紗，孰料先蓋白布。

​陳女由祖母撫養長大，生性體貼。為分擔家計與男友共築未來，她清晨隨男友從事清運，下午至飲料店兼職，案發日於慢車道遭酒駕鄭男撞擊喪命，噩耗震碎陳家。家屬怕年邁祖母無法承受劇痛，只能謊稱她「出國工作」。母親泣訴，原盼女兒帶著笑容披上白紗，等來的卻是耗費5組人員、24小時才拼湊修復，蓋上白布的殘破遺體。

廣告 廣告

​同車男友親睹摯愛殞命深受創傷，至今背負將女友帶入清運業的自責。而肇事的48歲鄭男雖經營香酥鴨店，但自2018年離職後深陷泥淖，積欠超過200萬元債務。鄭男當晚飲酒後，前段曾請代駕、後段卻心存僥倖執意自行開車，酒測值高達每公升0.95毫克，最終釀成慘劇，更引發部分清潔員擔憂工安風險而離職。

​審理時鄭男致歉，承諾將以獄中勞作金與出獄後收入分期賠償家屬。但法院考量其長年財務窘境、年紀與未來漫長刑期，認定他出獄後即便拚盡全力工作，彌補遺憾的能力依然匱乏，這份承諾被院方直指為一份「不可能實現的清單」。

​合議庭指出，鄭男在具備選擇下仍決定酒駕，公然挑戰法紀，期盼透過有期徒刑7年9月的判決，確立酒駕零容忍底線。法規旨在保障生命安全，自私的違規將剝奪他人未來，留下永遠無法兌現的空洞賠償。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「扒趴鴨」老闆鄭傳吉撞死人判7年9個月 死者家屬：判太輕

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

又是毒駕！桃園轎車躲警飛車逃 撞死過馬路2路人

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

