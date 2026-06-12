香酥鴨老闆酒駕奪命判7年9月 家屬怒：判太輕
台南一名經營香酥鴨店的鄭姓男子，去年12月酒後駕車撞上民營垃圾車，造成正在執勤的23歲陳姓女清潔員當場身亡。由於鄭男案發後不僅未展現悔意，還表示無力賠償，檢方認為態度惡劣，建請法院從重量刑10年。不過台南地院國民法官一審宣判7年9個月徒刑，理由之一是鄭男沒有酒駕前科。死者家屬得知判決後難以接受，痛批刑度過輕，反問「難道要撞死第二個人，才會重判嗎？」
被酒駕撞死清潔員母親：「7年9個月徒刑，判太輕了，沒有道歉、沒有賠償，態度還這麼惡劣。」
提到判決結果，死者母親情緒激動。酒駕奪走女兒性命，如今一審僅判7年9個月，讓家屬無法接受，因為再重的刑責也換不回一條年輕生命。
被酒駕撞死清潔員妹妹：「我真的覺得太輕了，難道一定要等他撞死第二個人，才會判得比較重嗎？不管他怎麼樣，我姊姊都回不來了。」
案件發生在去年底，鄭姓男子酒後駕車，撞上正在執勤、站在垃圾車後方的23歲陳姓女清潔員，導致對方當場死亡。檢方在辯論終結時指出，鄭男當天續攤飲酒至爛醉，撞死人後毫無悔意，不但哭窮表示沒錢賠償，也始終未與家屬達成和解，因此依酒駕致死罪請求法院判處最高10年徒刑。
不過國民法官審酌後，仍判處7年9個月有期徒刑。判決指出，鄭男沒有酒駕前科，案發前也曾有使用代駕紀錄；雖然至今未賠償家屬，但表示願意將服刑期間的工作收入作為賠償金，出獄後也會持續工作分期賠付，因此作為量刑考量之一。
被酒駕撞死清潔員妹妹：「我只能祈禱，那些反對修法、反對重刑的人，家裡永遠不要遇到這種事情。」
據了解，陳姓女清潔員與男友同在清潔公司工作，事發當時男友正是垃圾車駕駛。目睹摯愛遭撞身亡後，至今仍無法走出傷痛，也始終自責不已。而肇事的香酥鴨店在案發後已經歇業，目前店面對外招租。名店老闆酒駕奪命，檢方求刑10年，最終卻判處7年9個月，讓家屬難以接受，也盼望司法能還給死者一個公道。
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