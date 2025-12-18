香酥鴨老闆酒駕撞死人！網起底挖正面照 「木瓜媽」衰捲挨罵：超不爽的

記者林昱孜／台南報導

23歲女清潔員遭撞死，家屬、男友18日重回現場招魂。（圖／記者林昱孜攝影）

台南知名香酥鴨「扒趴鴨」負責人鄭傳吉16日酒駕撞死陳姓女清潔員，事後還鬼扯「車不是自己開的」，引起網友撻伐灌爆1星，更從粉專挖出正面照。鄭傳吉站在名店「木瓜媽」前拍照，讓網友懷疑2間店是關係企業，面對連2日外界詢問，木瓜媽老闆娘無端遭受波及，她無奈表示：「互不相干、賣擱問啦！」。

酒駕撞死人鄭傳吉正面照被網友挖出，「木瓜媽」無端捲入風波。（圖／翻攝扒趴鴨臉書）

陳姓女清潔員家屬、男友今（18）日心碎重回現場招魂，聲聲呼喚叫著名字，要她跟著回家了。2天前，陳姓女清潔員上工，在垃圾車尾作業，豈料卻突然遭到酒駕男鄭傳吉高速猛撞，下半身粉碎性骨折，當場傷重不治，一度受困車內的肇事者，甚至還想狡賴，進警局呼呼大睡，惡劣行徑讓網友肉搜起底。

鄭傳吉粉專放上在「木瓜媽」店外的照片，網友懷疑兩間店為關係企業，「木瓜媽」老闆娘出面澄清。（圖／業者提供）

鄭傳吉為「扒趴鴨」負責人，過去還曾上媒體介紹美食，網友從粉專挖出他正面照。只是這張照片，鄭傳吉站在「木瓜媽」店家前，恰巧英文店名「Papaya Mom」與「扒扒鴨」發音相似，讓網友懷疑兩間店為關係企業，老闆娘吳佩俞無奈掃到風颱尾，有理說不清。

無奈掃到風颱尾，老闆娘吳佩俞表示，自己與先生來自科技業，販售木瓜牛奶、魚拓燒，與「扒趴鴨」毫無關係。（圖／業者提供）

吳佩俞解釋，自己跟先生是科技業出身，離開公司後，陪老公回大內接下家中木瓜園，並在2017年於善化開店，魚拓燒、木瓜牛奶為店內明星商品，後來才轉到山上區繼續經營，對於網友腦補聯想，無奈又傻眼，藉此機會澄清，兩間店毫無關係，「老公不菸不酒，竟然跟酒駕撞死人的嫌犯無端扯上關係，超不爽的」。

