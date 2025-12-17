香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 被挖出「偷技術做生意」判賠還打店主

香酥鴨老闆鄭姓男子酒駕撞死清潔員，被搜出官司黑歷史。（翻攝自臉書）

台南知名香酥鴨店48歲鄭姓老闆，昨（16日）上午酒駕撞死年僅23歲的陳姓女清潔員，酒測值高達0.95、甚至一度語無倫次辯稱自己沒有開車，引發社會譁然。鄭姓老闆遭到網友肉搜，被挖出過去違反加盟契約，偷竊煙燻滷味技術另外開店，遭陳姓店主告上法院，判賠30萬元；官司進行期間又與陳姓店主在法院門口爆發衝突，鄭男掌摑對方依傷害罪被判拘役55日。

48歲鄭男16日酒醉駕駛賓士高速追撞垃圾車，導致站在垃圾車後的陳姓女清潔員當場慘死，鄭男當時腳也骨折被卡在車內，據目擊民眾指出，鄭男當時仍處於酒醉狀態，竟然說自己沒有開車，更謊稱有找代駕，離譜行徑引爆眾怒。

廣告 廣告

網友進一步查出，鄭男妻子2018年間與陳姓業者簽訂加盟合約，到陳男店內學習煙燻滷味技術，並經營加盟店，但鄭男與妻子違反加盟契約，使用陳男教授的技術私自開設另間煙燻滷味店，且在2021年10月間改名後，讓其他人加盟共13間店。

陳姓業者主張，鄭男及妻子違約造成營業額及加盟金損失，請求賠償120萬元。鄭男妻子稱當初只有她與陳男簽立加盟契約，與先生無關，她於契約期間僅有學習，並未實際營業，且後來須照顧車禍受傷的先生，無法繼續學習，經同意後，雙方合意終止其加盟契約；鄭男則強調，自己與契約無關。

台南地方法院審理認定，鄭男妻子確實從事與原煙燻滷味相關行業，構成惡意競爭，判賠30萬元。雙方官司進行期間，鄭男於2023年11月1日在法院門口徒手毆打陳男左臉，使其左臉頰挫傷，陳男報警提告，經勘驗監視器畫面，法官認事證確鑿，依傷害罪判處鄭男拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多《鏡新聞》報導

王世堅「臉貼OK繃」曝被愛貓嚇到受傷 貓奴反道歉「頭殼有洞」

同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

涉詐助理費高虹安無罪、他坐牢1年半 童仲彥：關就關了沒事