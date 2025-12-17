香酥鴨老闆酒駕收魂！法院認證「黑歷史」全被挖出 偷技術做生意還掌摑

記者林昱孜／台南報導

鄭姓駕駛黑歷史全被挖出，做生意出奧步還在法院錢掌摑對方。（圖／翻攝自臉書）

台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，事後更鬼扯「車不是我開的」，點燃眾人怒火，事後香酥鴨店遭灌爆負評，臉書急關。更有網友翻出過去判決書，發現鄭男及妻子「偷竊技術」開設煙燻滷味店，遭提告求償120萬元，甚至還在官司纏訟期間掌摑對方。

女清潔員男友氣憤捶車，但卻完全無能為力。（圖／翻攝畫面）

判決指出，2018年7月，鄭男妻子簽訂加盟契約，向陳男學習煙燻滷味技術，隔月開始開店做生意，直至2020年12月底。儘管契約中明文規定「於契約期滿日起2年內不得從事相關行業」，但鄭男及妻子不但利用所學技術，開了另外一間煙燻滷味店，又在2021年改名「扒趴鴨」，又讓其他人加盟開了13間分店。

廣告 廣告

女清潔員遭撞慘死，肇事駕駛鄭男引起網友怒火。（圖／翻攝畫面）

陳男認為，鄭男及妻子違約求償120萬元。鄭妻解釋，當時簽訂加盟契約與先生無關，且因先生車禍受傷，需要她照料，才在雙方合意狀態下終止合約；鄭男則強調，自己與契約無關。台南地方法院審理後認為，鄭妻確實從事與原煙燻滷味相關行業，構成惡意競爭，判賠30萬元。

當時控訴鄭男及妻子的業者表示，很久的事情不願再提。（圖／翻攝畫面）

因為該起「偷技術」糾紛，演變成雙方對簿公堂，鄭男甚至在法院門口，與陳男一言不合爆發口角，甚至在法院門口毆打對方。陳男報警提告，鄭男辯稱是誤會，但法官勘驗監視器，認定鄭男出手打人，導致陳男左臉頰挫傷，否認犯行，依傷害罪處拘役55日，可易科罰金5萬5千元。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員

香酥鴨名店老闆酒駕收魂！女清潔員舅淚崩「下身全碎」：5修復師補大體

出班收垃圾⋯酒駕男害勤奮情侶「隔陰陽」！男友擦乾眼淚堅強1句惹哭網

香酥鴨老闆撞死23歲女清潔員！網扒他疑「賣房脫產」再掀怒火：死酒駕仔

