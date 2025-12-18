香酥鴨老闆酒駕…害女清潔員枉死！市府比照「因公致死」替家屬爭權益

記者陳弘逸／台南報導

48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人（左圖）酒駕撞死女清潔員。（翻攝畫面）

台南市23歲陳姓女清潔員16日上午清運期間，遭48歲知名鹽酥鴨店鄭姓負責人酒駕撞死；陳女遺體嚴重毀損，動用5名修復師協助，家屬不忍直視，今天（18日）重回現場招魂，父母盼政府協助。對此，台南市政府環保局表示，陳女雖非環保局編制清潔隊員，但在清運公務期間發生意外，已表達慰問，比照公教人員「因公致死」免予殯葬相關費用，同時將爭取放寬慰問金發放資格。

回顧這起事故，發生於12月16日上午8時許，鄭男開賓士酒駕上路，高速撞上作業中的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男遭裁定收押，陳女枉死，遺體嚴重毀損，動用5名修復師協助，家屬今天（18日）重回現場招魂場面哀戚。

遭撞死的陳姓女清潔員家屬，今天（18日）重回車禍現場招魂，場面哀戚。（圖／記者林昱孜攝影）

關於此案，台南市政府環保局指出，該名人員雖非環保局編制清潔隊員，但在執行清運公務期間發生意外，已第一時間向家屬表達最深切的慰問，並全力提供必要協助。

環保局表示，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格；此外，也將依勞務委外契約及保險機制，積極協助家屬辦理保險理賠及相關補償事宜，並督促業者依約辦理。

環保局重申，後續如涉及司法程序，市府將提供必要行政協助與法律資源，確保家屬權益。社會局也表示，將請社工進一步訪談評估相關協助，因涉及酒駕，可提供免費律師資源，給予相關法律諮詢與支持。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

