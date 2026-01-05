香雞排漲價潮來襲！ 派克、協力、阿國同步調漲5元

隨著新年的到來，台灣的雞排市場出現漲價潮。知名連鎖品牌派克的部分商品，自1月1日起調漲5元，無骨脆皮雞塊的價格從75元調整至80元，脆皮香嫩雞腿丁也同樣漲價。此外，另一家連鎖品牌協力香雞排的價格也上漲，從75元漲至80元，阿國香雞排也貴5塊錢。

根據《東森新聞》報導，業者指出，漲價的原因主要是因為雞肉價格持平，加上電費及人力成本的增加，迫使商家不得不調整價格。顧客對於這次漲價反應不一，有些人表示能接受，但也有消費者擔心未來價格會持續上漲，影響到他們的消費決策。

根據業者的說法，目前雞胸肉的批發價格仍在90至95元之間，預計在過年前會有進一步的漲幅，這使得不少雞排店在1月初開始調整價格。在這波漲價潮中，除了派克和協力香，阿國香雞排等多家店面也相繼調漲，顯示出整個市場的價格壓力。顧客面對漲價，雖然表示仍會購買，但心中難免感到不捨。

