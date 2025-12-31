香Q不軟爛！年菜「櫻花蝦油飯」簡單學

年菜 低卡櫻花蝦油飯

新年將至.媽媽們還在煩惱要做甚麼年菜嗎?這道低卡櫻花蝦油飯.有別於傳統油飯不好消化又膩口~油量減半!用泰國香米取代糯米.香Q不軟爛~搭配酥脆的櫻花蝦特有香氣.讓人一碗接著一碗

食材

泰國香米, 3杯

香菇乾(中小型), 8朵

魷魚乾, 1/4支

肉絲, 少量

櫻花蝦(依喜好), 一小碗

紅蔥頭, 3顆

麻油, 4大匙

醬油, 2匙

胡椒粉, 1小匙

米酒, 1小匙

料理步驟





步驟 1：泰國香米浸泡至少1小時(泡米的時間可以拿來備料.節省時間)



步驟 2：1.魷魚乾切小段.泡水加一小匙米酒備用2.香菇泡水 切段備用3.肉絲少許醬油胡椒抓醃備用





步驟 3：倒入麻油小火 依序倒入紅蔥頭 香菇 肉絲 魷魚.櫻花蝦(一半的量)炒香.





步驟 4：加入泡好的米.加入醬油稍微拌炒.加進1:1的水量(3杯米3杯水)





步驟 5：煮滾後蓋鍋轉小火約15分.續悶10分鐘(不能用爐心火.受熱會不均勻)





步驟 6：另起鍋小火加入另一半的櫻花蝦炒香(一定要小火.不然會燒焦)





步驟 7：完成





步驟 8：軟硬適中~香氣撲鼻而來~還有陣陣麻油香~令人食欲全開





步驟 9：加上煸過的櫻花蝦.擺盤.上桌啦~

小撇步

1.老孫用的是鑄鐵鍋.水量的比例是1:1(不含醬油) .若是您是用電鍋.或是電子鍋 炒好料後加入浸泡過的米.直接放鍋蒸.水量要改成1:0.6 煮起來才不會飯濕濕的

2.依自己的喜好來用米.糯米長米煮起來都一樣好吃歐

