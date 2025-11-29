馥邑京華要拆了！地震成危樓過17個月 預計年後開工

花蓮馥邑京華大樓0403地震後成危樓，預計明年農曆年後拆除。（圖／TVBS）

花蓮馥邑京華大樓自去年0403強震後成為危樓，經過17個月的等待，終於確定將於明年農曆年後開始拆除工程。行政院已核定約1.19億元的拆除費用，並準備進行工程招標。由於該大樓六棟建物鋼筋嚴重變形，整體出現傾斜下沉狀況，技師鑑定已無修復可能。建設處表示，施工前會進行鄰房監測，並舉辦說明會與附近住戶協調，必要時提供短期安置或租屋補貼。

位於花蓮市中和街的馥邑京華大樓在地震後成為紅單危樓，約有150戶居民受影響。這座危樓長期未處理不僅造成安全隱憂，還曾在今年5月遭竊賊闖入，偷走住戶未及帶走的財物準備變賣買毒，警方逮捕時還在竊賊身上發現喪屍煙彈。附近居民對於大樓終於要拆除感到鬆一口氣，表示平時經過該處都提心吊膽，害怕被落石砸到。馥邑京華管委會監委黃展宏表示，他們很樂意盡快拆除，這也有利於未來重建的速度能夠加快。

由於拆除工程緊鄰民宅和加油站，花蓮縣建設處長鄧子榆指出，施工前會針對鄰房進行監測，避免施工對周邊建築造成影響。同時，將為受影響居民提供租金補貼，「民眾在這段時間可能會有租屋的方式，那我們會有一個租金上面的補貼。」鄧子榆補充說明，整個工程預計需要5至6個月時間完成，但如果施工條件允許，可能會更快完工。對於馥邑京華的居民來說，雖然心愛的家因地震而成為危樓，17個月來都無能為力，但現在他們終於看到了希望，期待能順利動工並迎接新家園的到來。

