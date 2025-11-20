「馨生公益市集」展現馨生人韌性與勇氣的作品 今年攤數創新高

「馨生公益市集」二十日起一連四天在新竹巨城盛大登場，馨生人展示的市集作品，不僅是活動，更成為社會支持落地的希望旅程。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為了陪伴馨生人走過低谷、重建生活，由新竹地檢署、犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會、以及新竹西區扶輪社共同主辦的「馨生公益市集」二十日起一連四天在新竹巨城盛大登場；活動延續以往溫馨氛圍，同時強調在地跨界合作的力量，協助馨生人以更自信的方式展示作品，讓市集不僅是一場活動，更成為社會支持落地的希望旅程。

二十日的開幕表演是「馨生公益市集」的一大亮點，由新竹犯保重傷害被害人家屬美美（化名）以太鼓演出揭幕，沉穩而有力的鼓聲，彷彿敲打出她一路走過的黑暗與困境，也傳達她重新站立的勇氣，這場表演不僅開啟市集序幕，更象徵每位馨生人在挑戰中找回自信與希望的過程，成為整場活動最感人的篇章。

法務部政務次長徐錫祥表示、市集為馨生人帶來與社會交流的機會，透過親手販售作品、介紹產品及與民眾互動，他們逐步重建自信，也勇於面對挑戰，對經歷創傷的人而言，能站在攤位前與人交流，是重啟生活的重要一步。犯保委員的關懷、巨城團隊的專業協助，以及律師公會與扶輪社的支持，讓馨生人深切感受到自己並不孤單，在社會的鼓勵中找到前行力量。

新竹犯保陳進興主委表示，「馨生公益市集」今年邁入第十二年，攤位數從去年的二十七攤，一口氣擴大到三十七攤，規模創新高！每一攤都是馨生朋友用勇氣與韌性打造的成果，滿滿的美食、手作、伴手禮、文創小物，歡迎民眾一起支持每件市集商品都承載著馨生人的故事與勇氣，無論是手工飾品、烘焙點心或創意小物，都來自他們探索自我、獲得療癒的過程。

陳進興指出，保護工作不僅在於法律協助，更在於陪伴馨生人走過低谷、重建生活。有遠東巨城購物中心無償提供場地與專業協助，新竹律師公會及新竹西區扶輪社及國際扶輪社3501地區、新竹市各區扶輪社熱烈參與，使市集成為真正展現社會溫度的平臺，看見馨生人勇敢站在攤位前介紹作品，這份改變比商品更珍貴，期盼未來能持續串聯更多資源，陪伴馨生人邁向穩定、自信的生活。