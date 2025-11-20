馨生市集盛大登場 展現希望與力量

馨生人張舒玲以精彩的太鼓表演揭開序幕。法務部提供



第十二屆馨生市集於今年11月20日至23日，在新竹 Big City 遠東巨城購物中心6樓特賣場隆重登場。今年活動匯聚全國各地近40家馨生商家及犯罪被害人保護協會（簡稱犯保協會）的「安薪專案」技職訓練成果展售攤位，為民眾帶來豐富多元的購物體驗與暖心驚喜。

市集內容涵蓋生活用品、手作飾品、皮件、點心、咖啡茶飲等多樣化商品，並設有「超值回饋」、「集點換好禮」、「親子同樂」及「打卡送愛心」等活動，吸引大批民眾前來參與，現場氣氛溫馨又熱鬧。

活動首日由馨生人張舒玲帶來震撼的太鼓表演揭開序幕，每一次鼓聲都象徵著將過往的痛苦與無助釋放，並在節奏中找回力量與希望。法務部政務次長徐錫祥於開幕儀式中致詞表示，法務部推動「國家希望工程」與「溫暖有感的柔性司法」政策，指導犯保協會協助馨生家庭從商品創造、品牌建立到行銷通路拓展，提供全方位支持。徐次長強調，馨生市集不僅是商品展售的平台，更象徵著司法關懷與社會支持的多元融合。

法務部政務次長徐錫祥感謝新竹巨城響應活動，特頒感謝狀。法務部提供

本屆市集規模創新高，邀請到歷年深受喜愛的商家如「貓本家」、「薑的世界」、「樸之緣手工皂」等近40家攤商參展，商品種類豐富，吸引不少民眾駐足選購。徐次長也親自走訪攤位，與商家親切互動並向民眾推薦馨生商品，展現對馨生人努力成果的支持。

犯保協會自成立以來，在法務部指導與捐助下，致力於協助犯罪被害家庭重建生活。「安薪專案」技訓計畫旨在幫助馨生人學習專業技能、療癒傷痛、重拾自信，並發展自有品牌與產品。馨生市集則成為他們展示成果與開拓市場的重要舞台，象徵著從創傷走向希望的具體實踐。

