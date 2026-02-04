「馨苑」搶進北屯機捷特區 標榜輕鬆吃台菜

▲連續六年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌馨苑小料理，搶進台中北屯機捷特區開創馨苑松竹店，今天開幕。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.4)

[NOWnews今日新聞] 連續六年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌馨苑小料理，搶進台中北屯機捷特區開創馨苑松竹店，標榜是「一人也能輕鬆享用」的都會台菜。超狂的新店開幕禮是，前1000組金屬卡會員，可享免費365天喝咖啡。

在一般人印象中，傳統台菜以多人聚餐為主要消費習慣，膳馨餐飲集團旗下馨苑小料理，長期以小份量、精緻化菜色，成功吸引都會族群與年輕消費者。馨苑小料理創辦人鄭乃綱分享，馨苑小料理透過小份量餐點設計，搭配不同風味的咖啡，讓台菜走入年輕人視野，也藉此將台菜的美好傳承下去。

▲馨苑小料理透過小份量餐點設計，搭配不同風味的咖啡，讓台菜走入年輕人視野，(圖／業者提供）

值得一提的是，馨苑小料理松竹店並非單一據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，目標是讓台菜從節慶餐桌，走進日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的新選項。

歡慶松竹店開幕，特別推出「365 免費咖啡計劃」，自即日起，前1,000組來店消費顧客可獲金屬卡會員資格，於一年內來店消費可享每日一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。

▲「馨苑」搶進北屯機捷特區拓展松竹店，今日開幕，總統府資政劉昭惠難得現身相挺。（圖／業者提供）

創辦人鄭乃綱表示，馨苑小料理邁入8年，這次松竹店不僅是自西區、北屯持續深化的重要據點，也是搶進雙北都會區的關鍵一步。至於選址位於北屯機捷特區，距舊社捷運站步行僅約1分鐘，鄰近住宅與商業機能，預期將成為當地居民用餐與咖啡聚會的新據點，首月來客數可望突破萬人。

松竹店在空間規劃上，以現代曲線與溫潤木質調性，打造兼具隱私與開放感的都會用餐環境，特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。另外一位創辦人蔡馨誼希望，品味台菜不僅是回憶，更是當代生活的一部分，讓忙碌的都會人隨時能品味家鄉的溫暖。

▲松竹店在空間規劃上，以現代曲線與溫潤木質調性，打造兼具隱私與開放感的都會用餐環境，設計有單人友善座位是一大亮點。（圖／業者提供）

松竹店另一亮點是，首度完整推出「Ethnic Coffee Collection 台灣族群咖啡風味系列」，以客家、閩南、眷村、新住民、原住民五大文化脈絡，作為咖啡風味設計靈感，透過不同產區與焙度，轉譯出台灣文化中的風味輪廓。

蔡馨誼表示，在咖啡專業端，馨苑選擇與業界實力備受肯定的芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，此系列也被視為馨苑未來在咖啡商品化、跨界合作與品牌識別上的重要基礎。在競爭激烈的餐飲市場中，松竹店透過會員制度與文化敘事整合操作，不僅是新店開幕，更象徵台菜持續年輕化、生活化的轉型方向，期望讓更多人輕鬆走進台菜的日常。

