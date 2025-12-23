馨蕙馨醫療體系 紅包傳愛

為響應歲末關懷弱勢、傳遞社會溫暖，馨蕙馨醫療體系於昨（廿三）日攜手台灣世界展望會，於博愛蕙馨醫院大門口及大廳同步舉辦「紅包傳愛公益行動」，邀請民眾、病友及院內同仁一同響應，以實際行動關懷弱勢兒童與家庭。

該活動以「紅包傳愛」為主題，透過象徵祝福與希望的紅包，募集助學紅包、健康紅包、平安紅包與希望紅包等多項公益專案，協助弱勢孩童獲得教育支持與學用品、奶粉與營養品、急難救助與醫療補助，以及升學就業輔導等內容；每項紅包計畫皆為「專款專用」，讓每一份愛心都能真正落實，送到需要幫助的孩子與家庭手中。

廣告 廣告

馨蕙馨副院長陳春木醫師表示，醫院不只是守護民眾健康，也希望在社會需要的時候拋磚引玉，號召更多人一起投入公益；透過與台灣世界展望會合作「紅包傳愛」行動，希望讓愛心持續擴散，讓每一份心意都能化為實際幫助，陪伴弱勢孩子與家庭走過需要被支持的時刻。

除了院區設攤募款以外，馨蕙馨醫療體系也特別於當日全院員工教育課程中進行公益募款宣導，由院長尤瑜文醫師率先響應，帶領醫師、護理師及行政團隊共同參與，展現醫療人員關懷社會、回饋社會的行動力。