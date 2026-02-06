馬上來！六福村推馬年優惠 姓馬民眾免費入園

寒假到了，加上因應馬年，各家遊樂園業者推出優惠。（圖／東森新聞）





寒假到了，加上因應馬年，各家遊樂園業者推出優惠，像是綠世界只要屬馬就能免費入園，還有六福莊，名字裡有三個馬還能免費入住黃金套房，不過就有民眾名字其中一個字，就是由三匹馬所組成的驫，卻因為工作人員誤會規則、拒絕預訂，現在業者也緊急致歉，在臉書發公告展開尋人大作戰。

搖鈴鐺叫斑馬，搖搖鈴鐺，斑馬就自動朝你過來討嫩草，這裡是新竹關西六福莊，不用飛到非洲住在飯店，就能體驗生態之旅，鄰近馬年想看馬，六福莊和六福村，只要名字裡有「馬」，就能享優惠，其中六福村姓馬的人，直接讓你免費入園，健保卡號中有5或6，就能享599優惠票價；而六福莊，一隻馬訂房送生態體驗，兩隻馬再加贈晚餐，三隻馬甚至能免費入住黃金套房。

民眾：「有三個字都馬的，真的很難，我們家都是三個金三個水，有點可惜，很想問我弟要不要改成三個馬，就可以住免費。」

不過就有人，名字裡還真的有「驫」字，興沖沖打電話訂房，但工作人員卻誤解規則，以為每個字都要有馬，拒絕讓他訂房。

遊樂園業者黃伊康：「我們當時是拒絕他的免費預訂，後來發現他其實符合活動規格，我們隔天趕緊在社群上貼文，希望可以找到這位客人，回來預訂免費入住一晚黃金套房。」

寒假就是要玩爆遊樂園，你想好要衝哪了嘛？像是新竹綠世界，在大年初一到初五只要屬馬都能免費入園，還有小人國也推出點點名活動，只要名字中有指定的22字其中一個，也能免費玩整天，同行親友也可享優惠票價490元；以及劍湖山也推出699門票買2送1，等於三人同行只要1398元；還有九族文化村只要出示學生證，就能享680優惠票價，還可以不限次數，免費搭日月潭纜車，各家業者看準寒假與年節出遊高峰，摩拳擦掌要用最殺優惠搶商機。

