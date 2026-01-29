馬上健康！臺中醫院名家揮毫送春聯 癌篩快閃守護民眾平安

臺中醫院黃元德院長(左二)與廖妙淯副院長(左三)、詹吉亮秘書(右二)手持自己親筆墨寶，跟臺中醫院退休聯誼會會長林釧峰(右一)與前會長花世民(右三)、創會長陳束李合影。圖/台中醫院





農曆春節腳步近了，空氣中瀰漫著濃濃年味。衛生福利部臺中醫院於29日上午，在門診大廳熱鬧舉辦「馬到福到健康到、癌篩健檢平安來」活動。由臺中醫院退休人員聯誼會邀請多位書法名家現身揮毫，將滿滿的祝福化作墨寶送給就醫民眾。現場除了墨香四溢，黃元德院長更帶領院內團隊與民眾提前拜年，讓冷冰冰的醫院大廳瞬間充滿溫馨的節慶氣氛。

活動開場，由黃元德院長、廖妙淯副院長、詹吉亮秘書與退休人員聯誼會會長林釧峰，四人分別手持「馬上健康」、「馬上發財」、「馬上幸福」及「馬上吉祥」春聯，向在場市民致意。黃元德院長與廖妙淯副院長更當場展現書法功底，揮毫寫下「春」字，寓意大家新的一年都能春風得意；詹吉亮秘書也落筆寫下大大的「福」字，期許每位病友都能福氣滿滿、遠離病痛。

黃元德院長現場揮毫，寫下喜氣滿滿的「春」，祝福現場朋友「金馬迎春喜滿門」。圖/台中醫院

今年的揮毫陣容相當亮眼，林釧峰會長特別邀請了陳束李、宋維湶、楊芳祺、花澤川、吳火盛、賴敏弘及廖富源等七位書法大師同台。這些大師不僅筆力萬鈞，其中多位更是臺中醫院的退休同仁，他們重返職場以文會友，吸引大批民眾排隊索取。民眾在等待春聯晾乾的空檔，還能直接在旁邊的攤位參與趣味互動，現場人聲鼎沸，宛如一場小型的藝術盛宴。

除了心靈的慰藉，身體健康更是臺中醫院關注的焦點。因應國民健康署今年擴大癌症篩檢，新增了胃癌檢查項目，院方特別在門診大廳設置「癌篩健檢快閃服務站」。民眾不需繁瑣預約，只要持健保卡就能當場查詢篩檢資格並免排隊直接受檢。此外，政風室也應景設攤進行廉能宣導，透過彈珠台等有獎徵答遊戲，讓民眾在歡笑中帶走廉政小知識，真正落實「馬上清廉，迎新過好年」。

