馬上出發NOW跟著齊天大聖嬉遊趣 賞新戲 × 祈好運 × 最有年味在傳藝

▲宜蘭傳藝園區新春活動暨年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》，並透過演出亮相與祈福儀式，揭開新年度序幕。全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡正式宣布，熱誠邀約共襄盛舉。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

宜蘭傳藝園區於今（ 十五）日舉辦二O二六新春活動暨年度大戲發布記者會，正式發布二O二六年新春活動主題與年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》，並透過演出亮相與祈福儀式，揭開新年度序幕。二O二六傳藝必看大戲：【齊天大聖嬉遊記】延續熱潮，升級回歸！一月廿一日正式開演，擲杯祈福與年度新編篇章，一起在傳藝開場。全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡正式宣布，熱誠邀約共襄盛舉。

宜蘭傳藝園區二O二六新春盛大推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具備文化深度的走春盛宴。園區透過節慶踩街、祈福互動、親子手作與市集體驗，將春節從「觀看」轉化為「參與」，讓節慶氛圍穿梭於民眾的行走與體驗之間。年度新戲《齊天大聖嬉遊記》自一月廿一日起登場，以經典神話為底蘊，融入現代寓意與互動設計，引領觀眾在觀演過程中感受勇氣、合作與成長的價值；整個一月持續上演的主題演出布袋戲《土地公與虎爺》，則以民間信仰為核心，在輕快節奏中展現守護地方的溫暖人情。展覽方面，內容延伸至文化記憶與生活情感，已開展的《世紀初戀‧楊麗花歌仔戲特展》展期至十月廿五日，重現臺灣歌仔戲的璀璨風華；《百藝風華・文昌之道》則透過文昌街全新建築裝飾及窗花裝置，象徵百工百藝的匯聚，交織成跨越世代的文化風景，重新打造文昌街為學習、傳承與創造的文化之路。

二O二六宜蘭傳藝走春攻略：馬上出發！宜蘭傳藝園區新春大盛典，邀請民眾走進融合戲曲、工藝與民俗信仰、最有年味的文化園區。大年初一、初二（二月十七、十八日）宜蘭縣民憑證可免費入園，感受春節專屬好運；二月二十日初四人氣吉祥物福利熊與大全熊拜年合影，為龍馬精神的新年添滿喜氣。體驗活動方面，二月十四、十五日於廟埕廣場推出剪紙、紅包與銀柳手作體驗，讓親子在手感溫度中帶走專屬祝福。自二月七日至廿二日，「飛馬呈祥－跋杯祈福」隆重登場，只要擲出聖筊即得馬年紀念錢母；同時，還可點亮文昌智慧功名燈、求得文昌琉璃筆，祈願整年福運亨通；期間更安排財神踩街演出，祝福大家新春財運旺旺、福氣連連。此外，二月十七日至廿一日現場同步規劃新春「馬上好市集」，集結特色品牌與年節好物。宜蘭傳藝園區邀您闔家共聚、走春祈福，在文化傳承中開啟繁花似錦的新年旅程。

二O二六傳藝必看大戲：【齊天大聖嬉遊記】延續熱潮，升級回歸！一月廿一日正式開演。全聯經營傳藝十年駐園壓軸鉅獻《齊天大聖嬉遊記》，將於一月廿一日震撼首演！此劇延伸自二O二五年大受好評的《齊天大聖鬧龍宮》，今年版本全面升級，以經典神話為基底，交織現代寓意與熱烈互動，開啟一場關於勇氣、合作與成長的跨時空冒險。故事從文昌帝君座下小仙「毛筆頭」的視角出發，帶領觀眾跟隨齊天大聖師徒一同闖入未知國度，途中面對牛魔王設下的險峻關卡、自然災象與人心衝突激烈碰撞，夥伴們必須學會彼此信任、攜手前行，才能化解危機、找到善與美的真諦。全劇以冒險喜劇為包裝，結合傳統戲曲、跳鼓陣、特技演出與現場互動，讓觀眾不只是旁觀者，而是參與旅程的一員。二O二六年，請跟著齊天大聖一起「NOW 傳藝」，見證更精采的傳奇續篇！

此外，街區以「剪紙窗花」為視覺語彙，將臺灣百工百藝匠人的身影轉化為街道窗景的藝術表現，涵蓋工藝、民藝與表演藝術等多元文化面向，剪紙窗花層疊、鏤空與光影交錯的特性，讓街道立面隨著時間與光線產生變化，形塑一條「會呼吸、會轉換表情」的藝術街景，引導遊客在行走之間感受工藝與生活交織的文化節奏，同時為園區注入濃厚而溫潤的年節喜慶氛圍。

世紀初戀：重溫楊麗花的璀璨風華，感受跨越世代的文化感動。深受楊麗花戲迷期待的《世紀初戀・楊麗花歌仔戲特展》現正於園區璀璨展出，展期至十月廿五日。展覽記錄了楊麗花從七歲登台、十六歲以《雙槍陸文龍》嶄露頭角，到橫跨影視歌三棲的傳奇歷程。透過四大單元，完整呈現這位「宜蘭戲班囝仔」蛻變為華人世界的歌仔戲巨星的傳奇旅程。展場集結珍貴戲服、經典電視道具、歷史影音與得獎榮耀，同時重現早年電視歌仔戲攝影棚布景，並模擬舞台劇演出場景，將觀眾拉回那段萬人空巷的演出現場。最受矚目的是結合AI互動科技打造「共演體驗」，讓戲迷跨越時空與楊麗花同台對戲。而一月整月份的小駐園演出，由五洲桃興閣掌中劇團帶來布袋戲《土地公與虎爺》，以幽默節奏詮釋土地公民間信仰， 從楊麗花的舞台魅力到布袋戲的掌上風華，帶領觀眾在觀展與觀戲之間，見證臺灣表演藝術最耀眼的一頁。

百藝風華・文昌之道，展現街區新風貌。宜蘭傳藝園區文昌街以臺灣各地街屋特色為設計基礎，二O二六年更以「傳統百藝」為主題，開啟嶄新篇章。園區邀集交趾陶、泥塑剪黏等傳統建築工藝匠師，參與街屋立面裝飾工藝的創作。整體策劃以「全臺文昌意涵」為核心，串聯四時流轉、二十四節氣的時間秩序、十二生肖所象徵的生命循環，以及蘭陽八景所承載的風土記憶，使街屋立面成為承載時序、生命與地方文化的立體畫布。街道裝飾並融入全臺書院名稱作為視覺與象徵元素，象徵知識傳承與教育精神的匯聚，將臺灣書院文化的歷史脈絡與人文價值，轉化為可被行走、閱讀與感受的空間敘事，重新塑造文昌街成為一條持續訴說傳統文化，並與當代生活相互呼應的「文化之道」，讓歲時節令、生命哲思、風土記憶與匠工技藝在此交織流動。