馬上出發NOW跟著齊天大聖嬉遊趣 賞新戲 × 祈好運 × 最有年味在傳藝
▲宜蘭傳藝園區新春活動暨年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》，並透過演出亮相與祈福儀式，揭開新年度序幕。全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡正式宣布，熱誠邀約共襄盛舉。（全聯善美的文化藝術基金會提供）
宜蘭傳藝園區於今（ 十五）日舉辦二O二六新春活動暨年度大戲發布記者會，正式發布二O二六年新春活動主題與年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》，並透過演出亮相與祈福儀式，揭開新年度序幕。二O二六傳藝必看大戲：【齊天大聖嬉遊記】延續熱潮，升級回歸！一月廿一日正式開演，擲杯祈福與年度新編篇章，一起在傳藝開場。全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡正式宣布，熱誠邀約共襄盛舉。
宜蘭傳藝園區二O二六新春盛大推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，整合傳統戲曲、精湛工藝與多元展覽，打造具備文化深度的走春盛宴。園區透過節慶踩街、祈福互動、親子手作與市集體驗，將春節從「觀看」轉化為「參與」，讓節慶氛圍穿梭於民眾的行走與體驗之間。年度新戲《齊天大聖嬉遊記》自一月廿一日起登場，以經典神話為底蘊，融入現代寓意與互動設計，引領觀眾在觀演過程中感受勇氣、合作與成長的價值；整個一月持續上演的主題演出布袋戲《土地公與虎爺》，則以民間信仰為核心，在輕快節奏中展現守護地方的溫暖人情。展覽方面，內容延伸至文化記憶與生活情感，已開展的《世紀初戀‧楊麗花歌仔戲特展》展期至十月廿五日，重現臺灣歌仔戲的璀璨風華；《百藝風華・文昌之道》則透過文昌街全新建築裝飾及窗花裝置，象徵百工百藝的匯聚，交織成跨越世代的文化風景，重新打造文昌街為學習、傳承與創造的文化之路。
二O二六宜蘭傳藝走春攻略：馬上出發！宜蘭傳藝園區新春大盛典，邀請民眾走進融合戲曲、工藝與民俗信仰、最有年味的文化園區。大年初一、初二（二月十七、十八日）宜蘭縣民憑證可免費入園，感受春節專屬好運；二月二十日初四人氣吉祥物福利熊與大全熊拜年合影，為龍馬精神的新年添滿喜氣。體驗活動方面，二月十四、十五日於廟埕廣場推出剪紙、紅包與銀柳手作體驗，讓親子在手感溫度中帶走專屬祝福。自二月七日至廿二日，「飛馬呈祥－跋杯祈福」隆重登場，只要擲出聖筊即得馬年紀念錢母；同時，還可點亮文昌智慧功名燈、求得文昌琉璃筆，祈願整年福運亨通；期間更安排財神踩街演出，祝福大家新春財運旺旺、福氣連連。此外，二月十七日至廿一日現場同步規劃新春「馬上好市集」，集結特色品牌與年節好物。宜蘭傳藝園區邀您闔家共聚、走春祈福，在文化傳承中開啟繁花似錦的新年旅程。
二O二六傳藝必看大戲：【齊天大聖嬉遊記】延續熱潮，升級回歸！一月廿一日正式開演。全聯經營傳藝十年駐園壓軸鉅獻《齊天大聖嬉遊記》，將於一月廿一日震撼首演！此劇延伸自二O二五年大受好評的《齊天大聖鬧龍宮》，今年版本全面升級，以經典神話為基底，交織現代寓意與熱烈互動，開啟一場關於勇氣、合作與成長的跨時空冒險。故事從文昌帝君座下小仙「毛筆頭」的視角出發，帶領觀眾跟隨齊天大聖師徒一同闖入未知國度，途中面對牛魔王設下的險峻關卡、自然災象與人心衝突激烈碰撞，夥伴們必須學會彼此信任、攜手前行，才能化解危機、找到善與美的真諦。全劇以冒險喜劇為包裝，結合傳統戲曲、跳鼓陣、特技演出與現場互動，讓觀眾不只是旁觀者，而是參與旅程的一員。二O二六年，請跟著齊天大聖一起「NOW 傳藝」，見證更精采的傳奇續篇！
此外，街區以「剪紙窗花」為視覺語彙，將臺灣百工百藝匠人的身影轉化為街道窗景的藝術表現，涵蓋工藝、民藝與表演藝術等多元文化面向，剪紙窗花層疊、鏤空與光影交錯的特性，讓街道立面隨著時間與光線產生變化，形塑一條「會呼吸、會轉換表情」的藝術街景，引導遊客在行走之間感受工藝與生活交織的文化節奏，同時為園區注入濃厚而溫潤的年節喜慶氛圍。
世紀初戀：重溫楊麗花的璀璨風華，感受跨越世代的文化感動。深受楊麗花戲迷期待的《世紀初戀・楊麗花歌仔戲特展》現正於園區璀璨展出，展期至十月廿五日。展覽記錄了楊麗花從七歲登台、十六歲以《雙槍陸文龍》嶄露頭角，到橫跨影視歌三棲的傳奇歷程。透過四大單元，完整呈現這位「宜蘭戲班囝仔」蛻變為華人世界的歌仔戲巨星的傳奇旅程。展場集結珍貴戲服、經典電視道具、歷史影音與得獎榮耀，同時重現早年電視歌仔戲攝影棚布景，並模擬舞台劇演出場景，將觀眾拉回那段萬人空巷的演出現場。最受矚目的是結合AI互動科技打造「共演體驗」，讓戲迷跨越時空與楊麗花同台對戲。而一月整月份的小駐園演出，由五洲桃興閣掌中劇團帶來布袋戲《土地公與虎爺》，以幽默節奏詮釋土地公民間信仰， 從楊麗花的舞台魅力到布袋戲的掌上風華，帶領觀眾在觀展與觀戲之間，見證臺灣表演藝術最耀眼的一頁。
百藝風華・文昌之道，展現街區新風貌。宜蘭傳藝園區文昌街以臺灣各地街屋特色為設計基礎，二O二六年更以「傳統百藝」為主題，開啟嶄新篇章。園區邀集交趾陶、泥塑剪黏等傳統建築工藝匠師，參與街屋立面裝飾工藝的創作。整體策劃以「全臺文昌意涵」為核心，串聯四時流轉、二十四節氣的時間秩序、十二生肖所象徵的生命循環，以及蘭陽八景所承載的風土記憶，使街屋立面成為承載時序、生命與地方文化的立體畫布。街道裝飾並融入全臺書院名稱作為視覺與象徵元素，象徵知識傳承與教育精神的匯聚，將臺灣書院文化的歷史脈絡與人文價值，轉化為可被行走、閱讀與感受的空間敘事，重新塑造文昌街成為一條持續訴說傳統文化，並與當代生活相互呼應的「文化之道」，讓歲時節令、生命哲思、風土記憶與匠工技藝在此交織流動。
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 8 小時前 ・ 260
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 16
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 187
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 34
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 100
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 9
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 222
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 111
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 21
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
WBC／冠軍捕手集訓首日就現身 林家正坦言不排除回中職可能性
世界12強冠軍捕手林家正在今年的WBC世界棒球經典賽再次入選，15日的報到日他也現身集訓，目前是自由球員的他下一步動向為何沒有多透露，不過他也表示自己不會排除回到台灣打職棒的可能性。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 226