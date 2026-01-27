社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

春節將至，新北市長侯友宜公布2026年的春聯祝福語"馬祥厚運"，中文含義上，祝福財運佳、事業順，而台語諧音則為"馬上好運"，並由新北市的青年書法家楊承叡，與設計師王景民攜手創作，市府也已經印製好春聯，提供民眾索取。

主持人：「會幫我們寫下什麼新年的祝福。」提起毛筆，準備大展身手，新北市長侯友宜特地和百歲人瑞以及市府官員，一起開筆揮毫，在春聯寫下「安"駒"樂業」四個字，寓意駿馬奔馳，國泰民安，也是侯友宜的施政核心之一。新北市長侯友宜：「未來新的一年，我們到底有什麼樣的期許盼望，每一年在為這個春聯，我們大概都想盡了一些想法。」

馬上好運！ 侯友宜公布春聯「馬祥厚運」 提供民眾索取

侯友宜就任新北市長這7年多來，每年的春聯都有小巧思，像是"豬"福滿滿、家金"鼠"喜、"牛"好日子、平安祥"虎"、"兔"吉利來、吉"龍"舞春、"蛇"福泰吉，不難發現，都有國台語諧音結合，今年當然也不放過諧音哏。主持人：「金馬迎，我們一起揭曉，馬祥厚運。」大家猜到了嗎，馬祥厚運，馬上好運，由新北青年書法家楊承叡，與設計師王景民，攜手創作的春聯，市府也同步亮相新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，象徵轉錢、賺錢。









馬上好運！ 侯友宜公布春聯「馬祥厚運」 提供民眾索取

新北市長侯友宜：「新北賺一輪了啦已經賺一輪了，轉一圈也賺一輪了，滾動我們的錢財，在新北賺大錢。」跳脫傳統中規中矩的祝賀詞，新北市政府每年絞盡腦汁創新，大玩諧音哏，同時也要祝福市民，新的一年馬祥厚運。





