「馬上封侯」創意紅包提早曝光 薛兆基啟動基層行腳

薛兆基推著滿滿一車白色硬幣袋走出台灣銀行。 圖：翻攝薛兆基臉書

[Newtalk新聞] 高雄市左營、楠梓區市議員參選人薛兆基，在臉書貼出近日推著滿滿一車白色硬幣袋走出台灣銀行的照片，原來是他前往銀行兌換大批全新一元硬幣，準備回家親手製作限量版「馬上封侯」春節紅包提前迎接明年馬年，消息傳出成為地方關注焦點，不少人已開始詢問何時開始發放。

「點子王」薛兆基笑說，原本以為換硬幣只是一件小事，「沒想到真的有夠重！」但為了讓新年紅包更有象徵意義，他仍堅持親自跑銀行、親自打包，用最直接的方式傳達對鄉親的祝福。他表示，「一元復始，就是好兆頭；春節送出的每一包，都是我對左楠鄉親的心意。」

值得一提的是，他提前曝光相當吸睛的馬年紅包，由太太蘇士雅親自操刀設計，封面以可愛版「孫悟空騎獨角獸」為主視覺，象徵勇氣、智慧與好運齊聚；搭配「馬上封侯」、「玉堂金馬」等吉祥話，充滿過年節慶氛圍。薛兆基說，希望這份帶著童趣與祝福的紅包，能陪鄉親一起迎接更好的馬年。

對於率先發放春節一元小紅包，地方人士解讀，這不只是節慶暖心行動，也象徵薛兆基「基層行腳啟動」。不少民眾看到紅包設計後紛紛表示期待，更有人笑稱「這包拿了會好運連連，馬上封侯！」他強調，未來會持續走訪社區，把祝福、政策與服務帶進每一個角落，「左營楠梓，是我想守護、也願意全力付出的地方。」

