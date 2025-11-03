馬上就要退休！「陳水扁案」主審法官周盈文腦出血命危 急送台大醫搶救

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

最高法院法官驚傳昏倒送醫，現任刑八庭法官周盈文今（3）日下午被發現在辦公室內昏倒，緊急送往台大醫院急救。據了解，周盈文疑似因高血壓引發腦出血，目前人在急診等待開刀中，情況仍待觀察。

（示意圖/資料照）

周盈文預計於明年1月退休，長年任職司法體系，是台大法律系畢業、司法官訓練所第26期結業的資深法官，曾任台灣高等法院行政庭長，曾擔任前總統陳水扁「龍潭購地案、陳敏薰人事案」主審法官之一，現為最高法院刑八庭法官。其妻子、前最高法院法官楊絮雲與他感情深厚，並已於去年退休，先前曾公開控訴最高法院「分案霸凌」制度，當時周盈文也力挺妻子發聲。

據了解，事發於今日下午3點半左右，法官助理發現周盈文倒臥在辦公室地板，而他中午用過的便當盒仍放在桌上，研判餐後不久發病。助理見狀立刻通知救護車，並由書記官長、庭長等人陪同送往台大醫院急救，目前仍在手術中。

最高法院證實確有此事，但目前以醫療救治為優先，其他細節不便對外說明。

