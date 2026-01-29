「馬上幸福」春聯夯 韓國瑜加碼2000份：唯一見面會登場

農曆春節將至，立法院長韓國瑜今（29）日宣布，由於「馬上幸福」春聯受到大家歡迎，為能分享過新年的好運，立院特別再加印2000份特別版，現場提供民眾索取，2000份現場發完為止、不再加印，「馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始」。

「韓先生特別版限量春聯，唯一見面會正式登場，一年一度，只此一次，親臨現場才能入手的 特別版限量春聯」，韓國瑜今天在臉書發文表示，欣喜推出「馬上幸福」受到大家的歡迎，由於索取者眾，為能分享過新年的好運，立院特別再加印2000份特別版，現場提供民眾索取，2000份現場發完為止、不再加印，有興趣的好朋友，請留意相關時間。

廣告 廣告

韓國瑜並提供春聯發放資訊，日期為2026年1月31日下午3點，地點在立法院台北院區（台北市中正區中山南路1號，他也提醒，春聯數量有限，發完為止，「 現場見面，現場發送，馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始」。

【看原文連結】