「馬上幸福」春聯成小紅棒！楊瓊瓔喊好運接力：會用女力跑更穩、更幸福

積極爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔今（8）日到東興市場，把和立法院長韓國瑜聯名的「馬上幸福」春聯，捲成小紅棒，直接交到每一位攤商、每一個來買菜的鄉親手上；楊強調，這不只是春聯，更像是好運接力，會用最溫柔、最堅定的女力，把這條路跑得更長、更穩、更幸福。

楊瓊瓔今在臉書表示，她早上到東興市場，把和韓國瑜院長聯名的「馬上幸福」春聯，捲成小紅棒，直接交到每一位攤商、每一個來買菜的鄉親手上；楊強調，這不只是春聯，更像是好運接力，接過去的那一刻，就把新年的平安順利、好彩頭通通攬在自己這一攤、這一個家庭。

楊瓊瓔說當她走在市場裡，東興市場楊文志主委送上成堆金橘，祝福大吉大利，另外也有攤商高舉一整把大蒜跟她合照，說要讓她做事勝算在握，也有店老闆送上白蘿蔔，祝福她有好彩頭，同時，伸手接過小紅棒，對她喊「市長加油！」

楊瓊瓔說當她每送出一支馬上幸福的春聯棒，心裡就多記下一份責任，並表示台中市長盧秀燕這幾年打下的好基礎，「下一棒，把市長這一棒交給瓊瓔，瓊瓔一定會用最溫柔、最堅定的女力，把這條路跑得更長、更穩、更幸福」。

楊瓊瓔也謝謝每一位願意伸手接過這支幸福小紅棒 的鄉親，未來在市府第一線，都會記得今天市場裡的每一張笑臉，繼續從庶民出發、替庶民打拚，讓臺中的好，馬上到來。

