馬上心安 「1925安心專線」春節服務不中斷

馬上心安 「1925安心專線」春節服務不中斷

農曆春節在闔家團圓、互道祝福的歡樂氣氛中，有部分民眾可能正面臨生活壓力或家庭關係而有情緒困擾，也可能因工作輪班、獨居、身體疾病或其他因素無法返鄉團聚而觸景傷情或感覺孤單。衛生福利部「1925安心專線」於春節期間不打烊，持續提供24小時免付費心理支持。

衛生福利部呼籲，歡慶春節之餘，也別忘了留意及關心身邊親友的情緒變化；主動關懷、耐心傾聽，往往就是支持對方的重要力量，一句關懷問候或簡單陪伴，都可能成為對方走出困境的契機，帶來安定與希望。

廣告 廣告

衛生福利部強調，持續守護全民心理健康，陪伴共度新年。若有憂鬱情緒、感到情緒無法負荷、遭遇重大壓力事件或需要有人傾訴，請撥打「1925（依舊愛我）安心專線」尋求心理支持。