馬上有健康 新北保處「農系馬吉」馬年大放送

《圖說》汐止下街福德宮門口有可愛的土地公。〈動保處提供〉

【記者葉柏成／新北報導】隨著友善動物觀念盛行，新北市動保處特別整合轄內9間提供寵物平安燈服務的宮廟，邀請飼主為家中愛寵祈求新年平安。今年動保處更結合馬年意象，推出「馬上有健康」防疫活動，市民憑文內9間宮廟的寵物平安燈收據，即可前往動保處免費施打狂犬病疫苗，將信仰祝福轉化為實質的健康防護。

提供寵物平安燈服務的宮廟包含：新店福宸宮、板橋接雲寺、新莊慈祐宮、中和受鎮宮、三峽廣行宮、秀朗聖安宮、汐止下街福德宮、樹林濟安宮及三峽廣行宮。這些廟宇將傳統信仰與生命教育連結，讓寵物也能感受神明庇佑。

《圖說》寵物平安燈文宣。〈動保處提供〉

動保處長楊淑方表示，為了幫毛寶貝找到最契合的家，攜手數位發展部數位產業署跨域合作，推出全台首創「AI寵物認養媒合系統」。透過智慧科技分析，民眾只要在平台上https://findpet.tw/填寫問卷，AI就能從性格、體型到毛色，精準推薦專屬的毛寶貝。民眾可多加利用平台，給每一隻毛寶貝一個溫暖、幸福的家，同時落實飼主責任，共同營造友善、智慧的寵物認養環境，盡早認養還能幫毛寶貝點平安燈保庇一整年。

她說，為鼓勵民眾認養犬貓並迎接馬年，動保處與汐止下街福德宮跨界合作，推出系列活動：第一重「農系馬吉(攏是麻吉)，厚禮逗陣」：2月19日（農曆初三）於淡水天元宮活動現場成功認養者，即可獲得價值千元的認養嫁妝，並加碼贈送限量寵物平安燈乙座（限額10盞）。現場完成拍照打卡者，另有驚喜神祕小禮。

第二重「狗來富貓來起大厝」：在2月2日至3月31日期間，於新北市轄區8間動物之家成功認養者，即可參加平安燈抽獎活動（共計24名）。獲獎名單將於各動物之家臉書粉絲專頁公布。

《圖說》AI寵物認養媒合系統平台。〈動保處提供〉

第三重「馬吉（Match）在一起」：為回饋廣大粉絲對動保處的支持，只要在 2月2日至3月31日至新北市政府動物保護防疫處臉書貼文按讚，下方上傳毛寶貝照片、標註 2 位好友並留言指定口號「農系馬吉(攏是麻吉)，厚禮逗陣」，即有機會抽中汐止下街福德宮寵物平安燈（共16名）。

汐止下街福德宮主任委員 高睿勳表示，廟方因應信眾需求，自行設計寵物專屬平安燈與符令，並由虎爺將軍坐鎮守護，同時提供專業的寵物收驚服務。高主委分享，點燈服務對象不限於犬貓，曾有飼主為金魚點燈祈福，充分體現寵物友善進步的精神。

此外，下街福德宮亦落實社會公益，不僅針對低收入戶家庭免費贈送寵物平安燈，每逢中元普渡亦設置專區超渡動物靈魂，達成對寵物生命每個階段的陪伴。