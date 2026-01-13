馬上有好運！2026「馬年限定」美妝盤點：克蘭詩、嬌蘭、LUSH…從頭到腳開運發光
推薦1.DIOR迪奧全新開運紅唇「幸運8」
迎接新春佳節，DIOR以「幸運8」為靈感，結合紅色祝福與經典幸運符碼，推出3款限量唇妝單品。以一系列開運紅唇，為新年雙唇添上一抹好運色彩。
1.藍星唇膏典藏版，藏著幸運符號太精緻
以迪奧先生鍾愛的星星、愛心、四葉幸運草與幸運數字8為靈感，推出4款絲絨特霧質地的迪奧藍星唇膏典藏版。從唇膏外殼到膏體蕊心的刻紋都有這些幸運圖案，讓口紅變成宛如隨身攜帶的幸運護身符。
唇膏顏色精心調製冷暖色兼具的訂製紅色調，從沉穩深邃的磚紅到明亮柔和的玫瑰紅都有。
#802熱情玫瑰 X 愛心：迷人的玫瑰磚紅色澤，綴以精緻愛心圖騰，象徵勇敢追愛、無畏前行的熾熱情感。
#806幸運玫瑰 X 幸運草：優雅的玫瑰奶咖色，承襲迪奧先生對幸運符號的信念，以溫柔的唇色迎接新年的好運降臨。
#808夢想玫瑰 X 幸運星：亮眼的玫瑰緋紅色，以DIOR幸運星圖騰，象徵追夢旅程中的指引光芒。
#809無限玫瑰 X 幸運數字 8：經典的玫瑰酒紅色，致敬迪奧先生鍾愛的幸運數字8，以深邃而優雅的唇色，詮釋迷人自信光采。
2.巨星持色唇膏，4款開運色選
迪奧巨星持色唇膏新春之際同步推出4款開運色選，讓象徵好運與祝福的紅色化作唇間幸運符碼。從冷豔亮紅到百搭經典紅，每一抹都為新年注入滿滿正能量。
#800心願磚紅：溫潤而深邃的玫瑰磚紅色，低調中綻放自信魅力。
#880夢想豆沙：柔和細膩的玫瑰豆沙色，展現低調卻不失光采的優雅唇色。
#850 喜氣紅棕：溫暖而醇厚的玫瑰棕紅色，百搭而不張揚，為妝容注入恰到好處的好運氛圍。
#890好運玫瑰：清新柔嫩的玫瑰裸粉色，彷彿隨身攜帶的幸運祝福，於每一次微笑間綻放自信迷人氣息。
3.迪奧藍星唇膏幸運星願珍藏版，紅色外盒超喜氣
DIOR同步推出「藍星唇膏幸運星願珍藏版」，將4款經典人氣色選珍藏於充滿幸運星的高訂珍藏外盒中。
每一支口紅都換上紅色外盒，點綴迪奧先生鍾愛的幸運星，搭配奢金Christian Dior字樣高訂飾帶，宛如幸運符般陪伴大家迎向美好新年。
#188豆沙裸棕：柔和細膩的豆沙裸棕色，展現自然優雅的唇色。
#720豆沙紅棕：人氣爆棚的玫瑰木色，是日常百搭的首選。
#772紅棕玫瑰：帶磚紅感的深邃玫瑰，一抹提升氣色，特別適合秋冬想要帥氣又有氣場的唇妝。
#999 經典正紅(迪奧線上旗艦店獨賣)：致敬迪奧傳奇唇膏#9與#99的經典正紅，是展現自信與氣場的必備色選。
推薦2.Acqua di Parma無限木蘭印花典藏版
Acqua di Parma 2026農曆新年限量作品邀請上海藝術家Lea Woo攜手合作，以格調系列中的銷售冠軍-Magnolia Infinita無限木蘭淡香精為主角，替外包裝設計全新專屬印花圖騰。
Lea Woo的設計靈感來自馬在東西方文化中的象徵，包括力量、優雅與自由。風格化的馬形線條與馬蹄鐵造型的橙色圖紋交織於包裝設計中，搭配Acqua di Parma經典的明亮黃色、橘紅、酒紅與耀眼金色。抽象的馬蹄鐵圖案既代表幸運，也向品牌的柑橘香調致敬。
無限木蘭淡香精自2022年推出以來，已躍昇為Acqua di Parma台灣銷售第一名。前調以義大利卡拉布里亞佛手柑、橙與檸檬揭開序幕，明亮清新；中調則綻放出茉莉、木蘭、玫瑰與依蘭的迷人花香；尾調以麝香與廣藿香包覆，延續香氣的層次與深度，締造無限綿延的感官旅程。
推薦3.克蘭詩馬上年輕尊寵禮盒
克蘭詩以「雙萃煥采，馬上年輕」為主題推出黃金雙萃精華2026限定版，以奔騰金馬為靈感，象徵新年奔向活力的嶄新開局。
閃耀的金馬躍動於金色光韻之中，呼應雙萃精華經典「水×油」雙質地與27種植萃活性配方，將穩定平衡與抗老修護凝聚於每一次的保養之中。金馬所代表的力量、速度、活力，正是雙萃帶來的穩膚、緊緻、撫紋與高效修護的象徵。
除了精華液單品，1/15起克蘭詩官網更限量開賣「馬上年輕尊寵禮盒」，以新春炮竹除舊迎新的意象結合精緻旋轉木馬設計象徵新年開運循環。
內容物相當豐富，包含黃金雙萃精華50ml、黃金亮眼萃20ml、煥顏緊緻膠原日霜50ml、身體調和護理油100ml。一次獲得雙萃抗老金三角與身體調和護理油，旋轉之間完成由臉到身體的全面煥新。
推薦4.肯園流年油
芳療品牌肯園2026流年油「拂曉」，設計多種在地香氣，幫助大家免除過度努力與內耗，輕鬆迎好年。
肯園芳療師Doris表示，2026流年油「拂曉」，內含多種「破除」成份，包含希臘香薄荷、月桃、蛇床子等特別的精油。希臘香薄荷雖然有薄荷之名，但是實際的氣味帶有一點火性，能夠帶來溫暖的感受。月桃是在台灣很常見到的植物，月桃精油氣味清新能夠為身體帶來氧氣，能夠讓身心帶來煥然一新的感覺，而中藥精油蛇床子氣味帶有一些中藥氣味，破除躁動的身心，在各種內耗、難以安靜時帶來穩定的土地能量。
流年油裡還含有髯花杜鵑+羌活精油，能夠有效化解因為責任感帶來的壓力。Doris建議可以取適量流年油，塗抹於雙肩前側與尾椎，每個部位順時針按摩至少30秒。接著雙手向外展開延伸，吸氣時放鬆，吐氣時將肩膀向外推，重複五次循環，以此幫助釋放肩背與腰部的緊繃，卸下不必要的負擔。
推薦5.嬌蘭摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶
為迎接象徵力量與吉祥的2026金馬之年，法國嬌蘭推出第三款新年限量香水-摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶。
這次的限量版蜂印瓶由巴黎藝術珠寶工作室 L’Atelier Truscelli 精心打造，瓶身採華麗炙紅色玻璃，搭配鍍24K真金、手工鑲嵌施華洛世奇水晶的馬首雕飾，將珠寶工藝與香氛藝術完美融合。
摯紅幸運淡香精Rouge Bonheur本身則以清新花香調為核心，前調的玫瑰胡椒與生薑帶來活力與熱情，中調柔美馥郁的玫瑰與木蘭香調展現優雅層次，基調則以雪松與白麝香帶出溫潤清新，呈現新年精神與節日韻味。
摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶全球限量1,786瓶、台灣限量18瓶。
推薦6.LUSH 2026馬年限定系列
2026 年適逢「火馬年」，寓意熱情、動力與革新，正是勇敢追夢、迎接挑戰與開創突破的一年。
LUSH農曆新年限定系列就以駿馬奔騰之精神為靈感，融匯燦爛活力色彩與馥郁香氣，為大家點燃嶄新一年的熱情與期盼。
1.馬到成功汽泡彈
名為「赤兔」的駿馬在暖浴中奔馳而過，象徵繁盛和福氣的紅橙光影映入眼簾，再散發柑橘與香檸檬的明亮香氣。
2.馬力全開按摩芭
豐潤植物油、保濕米糠油和蘊含維他命 E 的葵花籽油在肌膚上緩緩融化，肉桂葉、巴西橘子精油與廣藿香精油交織的溫暖香氣隨之喚醒感官，讓人感覺愉悅舒暢。
Co-Creator Ashlee Weeks分享：「產品名字不僅向馬年致意，更代表這款按摩芭的強勁特性，因為配方蘊含香料與樟腦，特別適合需要暖意的身心。產品靈感來自傳統中醫使用的藥油，其中的樟腦在中醫說法有行氣活血與溫熱功效。而按摩芭上的浮雕圖案，則是受中國生肖剪紙藝術啟發。」
3.旭日曙光沐浴露
新年第一道曙光，總是代表希望和福氣，如陽光般的沐浴露配方蘊含西西里檸檬精油和甘油，隨著豐盈泡沫為肌膚注入水分，以煥然一新的姿態展開新的一年。
4.紅茶麻糬潤澤面膜
這款新鮮面膜如同為肌膚而設的甜點，讓新春護理流程增添一抹彈嫩光澤，先由發酵米水帶來柔軟觸感，再由黑芝麻油深層補水，讓肌膚柔滑飽滿，猶如麻糬一樣惹人喜愛。
推薦7.benefit馬上發光限定版
benefit經典明星商品換上金光閃閃的限量包裝，讓妝容直接開外掛，好運馬上到。
1.紅粉菲菲染唇液
紅粉菲菲染唇液換上奢華耀眼的限定版金色包裝，帶著滿滿喜氣與好運，讓經典的玫瑰色調，瞬間增添新年專屬的光采。
輕輕點綴在雙唇與雙頰，臉蛋立刻透出自然紅潤，彷彿天生好氣色，讓馬年人緣、魅力直接衝到最高點。
2.雙色蜜粉頰彩盤馬上發光限定版
結合了兩大人氣明星色號，讓新年氣色充滿好運光采。
-微豆沙蜜粉精緻版 Willa： 溫柔又帶點高級感的柔霧中性玫瑰色，輕掃雙頰，彷彿桃花朵朵開。
-粉金艷炫光精緻版 Cookie： 閃耀迷人的香檳金珍珠高光，點綴在顴骨，立刻打造出澎潤、立體的發光光澤感。
延伸閱讀：
2026馬年「新春年菜」、「禮盒推薦」指南：飯店名廚、星級餐廳、年菜外帶到送禮總盤點
2026跨年轉運必看！現金冥想吸財法、咖啡色召喚正緣，金馬年好運翻倍
2026馬年吉祥話大全｜精選50個創意諧音、經典賀詞懶人包，新春拜年不落俗套
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 拒絕饅化！醫師揭密「女神玻尿酸」不饅化、低醫美感關鍵，訂製令人不斷回眸的自然精緻輪廓
其他人也在看
寒冬天天洗澡是傻子！醫揭「最佳頻率、時間」：超過害胸悶、缺血
大陸冷氣團一波波來襲，許多人洗完澡後常覺皮膚乾癢。醫師黃軒表示，天冷若太常洗澡、太用力搓洗，會破壞皮膚的皮脂膜，導致皮膚搔癢、脫屑，出現「缺脂性皮炎」。他表示，在乾冷的冬季，大多數人可2～3天洗一次澡；洗澡時間應在5～10分鐘，泡澡則最好不要超過 20 分鐘，以免皮膚過度脫水，甚至出現胸悶或供血不足的情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
離婚、有孩子也不被定義！陳妍希《狙擊蝴蝶》甜戀小19歲男星，不老狀態超寫實更勵志
《狙擊蝴蝶》不只是姐弟戀，而是一種人生狀態的展現這段感情線之所以成立，關鍵從來不只是外表，而是一種成熟卻不疲憊的狀態。她的眼神有重量、神情有餘裕，讓角色散發出「我知道自己在做什麼」的自信，年齡差在這樣的氣場之下，自然被稀釋。離婚、有孩子，依然可以走在自己...styletc ・ 6 小時前 ・ 4
換季必備「保濕不黏」護手霜！燕麥護手霜CP值超高、日本yuskin乳霜脆友推爆！
保濕不黏護手霜！推薦天氣漸涼，慢慢入冬了，雙手也越來越容易乾到起皮、粗糙，這時候一條保濕又不黏膩的護手霜就是換季的救星！不論你是長時間打字、常洗手，還是手部天生容易乾，選對護手霜能讓肌膚維持柔嫩細緻。本文精選「換季必備護手霜推薦」，從清爽不油的日系口碑款，到高保濕卻不黏手的歐系熱銷款通通有！BEAUTY美人圈 ・ 14 小時前 ・ 1
30歲後抗老別亂買！嬌蘭、RéVive、修麗可為何被列入「有感抗老」的必投資名單？
嬌蘭｜蘭鑽御光能量精露，把光采穩定養回來嬌蘭在蘭鑽御光能量精露中，將保養重點放在「肌膚是否能維持穩定透亮狀態」。品牌以多年蘭花研究為基礎，結合亮子激能光導科技，搭配綻光蘭花複合精萃，可協助改善暗沉、讓光線在膚表的呈現更均勻。值得一提的是，為了保留配方中的...styletc ・ 1 天前 ・ 1
冬季皮膚乾癢反覆發作？中醫：調理體質才是根本之道
進入冬季後，氣溫驟降、空氣濕度不足，不少民眾感受到皮膚乾燥緊繃，稍微抓癢就出現泛紅、脫屑，嚴重時甚至乾裂，加強擦乳液或更換保養品，卻仍反覆發作，不僅影響外觀，也會影響睡眠品質。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
IVE 雙門面誕生？Liz 減肥成功後顏值狂飆，華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度
IVE Liz 彩妝技巧：根根分明的「漫畫感束感睫毛」觀察 Liz 的眼妝，最奪人眼球的就是那對如同娃娃般的束感睫毛。與以往追求自然擴散的睫毛不同，Liz 現階段的眼妝強調「存在感」。透過夾出根根分明或漫畫式簇狀睫毛，能縱向放大眼型，讓眼神帶有一種無辜卻靈動的驚艷感。眼線...styletc ・ 13 小時前 ・ 1
2026春妝趨勢一次掌握！CHANEL、DIOR、嬌蘭、YSL、RMK、SUQQU⋯春季彩妝新品總整理（持續更新）
2026 春妝正式登場，各大品牌也陸續釋出春季彩妝新品，從清透水光、霧感粉彩到低調卻有存在感的光澤妝效，風格走向越來越細膩耐看。本篇一次整理 CHANEL、DIOR、嬌蘭、YSL、RMK、SUQQU 、PAUL & JOY 等話題品marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
他臉上「黑斑變大」才警覺異常就醫 一驗竟是皮膚基底細胞癌
【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲的陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。廖澤源醫師透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚切片，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。 皮膚癌近年發生率快速上升 紫外線是重要危險因子 國民健康署公布資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第八位，雖較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，每年約有3,600人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。廖澤源醫師指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。 基底細胞癌生長與擴散較慢 嚴重仍會波及眼鼻口 廖澤源醫師進一健康醫療網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
情人節限定彩妝特搜！蘭蔻、YSL、克蘭詩今年這幾款一上架就想收！
先說到每年都能掀起話題的蘭蔻，今年的《絕對完美唇膏絲絨霧感2026情人節限定版》一登場就自帶高級濾鏡！絨粉桃心限定包裝從外殼到膏體都藏著愛心細節~拿在手上就是那種「不拍照說不過去」的存在感。質地延續絕對完美系列的柔霧絲絨路線，上唇滑順、不顯唇紋，霧得很精緻。限...styletc ・ 13 小時前 ・ 1
紫色蜜粉怎麼選？13款人氣評比與用法教學：一招解決乾肌卡粉、掃除熬夜暗沉 | ELLE
最近突然興起紫色蜜粉，無論在小紅書還是美妝KOL推薦清單上，都能見到它，據說紫色蜜粉不僅能後修飾暗黃，還能散去瑕疵，究竟它是否這麼厲害？上妝時又有哪些小撇步可以學習？立刻分享給你！Elle ・ 16 小時前 ・ 發表留言
【Threads上紅什麼】張員瑛美容儀好用嗎？網路爆紅原因與功能完整解析！
張員瑛一用爆紅的美容儀張員瑛不愧是超有帶貨力的韓星，自從她使用Medicube美容儀畫面在品牌IG曝光後，就引起網路高度討論，甚至讓這台Age-R Booster Pro美容儀被譽為「水光肌製造機」！Medicube的Age-R Boostmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新春告別鬆垮阿姨感 複合式埋線拉提找回精緻少女輪廓
年節將至，許多人開始進行「歲末臉部管理」，希望透過如埋線拉提、電音波等非手術療程，以更清爽、年輕的狀態迎接新年。然而，對不少熟齡女性而言，最難掩飾的並非皺紋，而是下半臉線條鬆垮、輪廓不夠俐落所帶來的「阿姨感」，即使勤於保養，仍容易顯得疲態。單一療程不夠力，複合式臉部管理成趨勢近年臉部醫美趨勢逐漸轉向強調整體輪廓協調與自然立體感的「複合式療程」。醫美醫師曾文杰指出，現今患者更在意的是臉部線條是否和諧，而非只改善單一部位。其中，以埋線拉提結合電音波療程的搭配方式，因能同時兼顧支撐力與緊實度，成為不少熟齡族群關注的臉部管理選項。醫師解析：支撐力失衡才是顯老關鍵根據曾文杰醫師臨床觀察，所謂的老態感，往往源自臉部結構支撐與肌膚緊實度之間的失衡。當支撐力減弱、輪廓線條不再清晰，即使膚況尚可，視覺上仍容易顯得疲憊透過複合式療程，可針對不同層次進行調整，但仍須由專業醫師評估，量身設計合適的治療方式。自律生活也難逃「阿姨感」？她靠複合治療重塑下半臉線Sandra是一位自律的職場女性，長期規律運動、飲食健康，但近期卻發現自己雖然身體線條維持得相當不錯，臉部輪廓卻略顯鬆弛且有疲態感。在接受曾文杰醫師團隊完整台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 150
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 15
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 313
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 31
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 12